Thống kê khủng khiếp về số lượng trẻ tử vong do sốc nhiệt trong ô tô: Bất cẩn quên con chỉ ít phút cũng phải ân hận cả đời!

Đêm 29/5, nhiều người không khỏi xót xa trước câu chuyện một bé trai ở Thái Bình không may qua đời do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Sự việc này thêm một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng các em nhỏ bị bỏ quên trên xe.

Theo tổ chức phòng chống sốc nhiệt Hoa Kỳ, nhiệt độ của trẻ em tăng nhanh gấp 3 so với người trưởng thành. Vì thế, khi để quên các em trên xe, thân nhiệt các em có thể nhanh chóng tăng lên, gây ra tình huống nguy hiểm.

Đáng buồn thay, những sự việc đáng tiếc tương tự như trên vẫn thường xuyên xảy ra. Những thống kê dưới đây có thể khiến nhiều người phải choáng váng.

Trẻ em có thể gặp nguy hiểm tính mạng nếu bị bỏ quên trong ô tô

Các con số đáng báo động

Theo Hiệp hội an toàn trẻ em và ô tô (KSC), trung bình mỗi năm ở Mỹ có 38 trẻ em qua đời vì bị sốc nhiệt trên ô tô, tức trung bình 9 ngày sẽ có một sự việc đáng tiếc xảy ra. Tính trong giai đoạn 1990-2023, Mỹ ghi nhận đến 1.083 em nhỏ qua đời vì nguyên nhân này.

Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia của Mỹ (NHTSA) cho biết 53% trường hợp tử vong do sốc nhiệt liên quan đến xe hơi là do người lớn bỏ quên các em nhỏ trong xe. Một thống kê khác chỉ ra thứ 5 và thứ 6, những ngày cuối trong tuần làm việc, ghi nhận số trường hợp trẻ tử vong do sốc nhiệt trên ô tô cao nhất. 54% số trường hợp này là các trẻ dưới 2 tuổi.

Số trẻ tại Mỹ tử vong do sốc nhiệt trong ô tô theo các năm

Nghiên cứu các trường hợp trẻ em tử vong do sốc nhiệt trên xe hơi từ 1990-2023, KSC cho biết 55% nguyên nhân của việc này là do người lớn "quên". 25% là do trẻ em tự tiếp cận với xe hơi và không thể thoát ra. 15% là bởi người lớn biết trẻ ở trên xe nhưng nghĩ rằng việc này an toàn.

Điều cần hành động ngay

Trong bài viết được đăng tải cách đây ít ngày, trang Safe in the seat đã cảnh báo sự nguy hiểm của việc trẻ bị mắc kẹt trong xe hơi. "Nhiệt độ trong xe hơi có thể tăng lên 20 độ F (6,7 độ C) trong vòng 10 phút", tác giả thông tin.

Trong khi đó, NHTSA cho biết tình trạng sốc nhiệt bắt đầu xảy ra khi nhiệt độ cơ thể bị đẩy lên mức 40 độ C. Một em nhỏ có thể tử vong nếu nhiệt độ cơ thể chạm mốc 41,6 độ C. Điều này có nghĩa người lớn không được phép bỏ quên trẻ nhỏ trên xe hơi dù chỉ ít phút!

Nhiệt độ trong xe hơi có thể tăng rất nhanh chỉ sau ít phút

NHTSA đưa ra những khuyến cáo cho các bậc phụ huynh và người trông giữ trẻ để tránh xảy ra tình trạng trẻ bị sốc nhiệt trong xe hơi.

- Tạo thói quen phải luôn kiểm tra toàn bộ chiếc xe, đặc biệt ở ghế sau trước khi khóa lại và rời đi.

- Có thể để những vật dụng cá nhân như vali hành lý ở phía sau. Điều này nhắc nhở các bậc phụ huynh phải quay lại kiểm tra trước khi rời đi. Để cẩn thận hơn, có thể viết một ghi chú hoặc đặt một con thú nhồi bông ở ghế sau để nhắc nhở bản thân rằng có em nhỏ đang ngồi.

Người lớn luôn phải kiểm tra ghế sau trước khi rời đi

- Không bao giờ được để trẻ ở một mình trên xe trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Việc hạ cửa kính hoặc đỗ xe vào chỗ râm mát không giúp nhiều trong việc cải thiện nhiệt độ bên trong chiếc xe.

- Yêu cầu người giữ trẻ lập tức liên lạc nếu con em mình không xuất hiện như thường lệ.

- Cất chìa khóa xe ngoài tầm tay của trẻ và cho trẻ biết trên xe không phải khu vực có thể tự vui chơi.

Theo: KSC, NHTSA, No Heats Stroke