Thông điệp gửi thế hệ trẻ can trường tại Lễ Tốt nghiệp Đại học Fulbright

Với chủ đề "Class of the Fearless", các bạn đã có một buổi lễ trang trọng, giàu cảm xúc, cùng những thông điệp và bài học trưởng thành ý nghĩa từ nhà trường, khách mời, và chính các bạn sinh viên. Những lời nhắn nhủ này không chỉ là hành trang phía trước cho khóa 2024 mà nhiều bạn Gen Z khác.



Các tân khoa hào hứng tung mũ tốt nghiệp khép lại một chặng đường nhiều kỷ niệm.

Đối mặt với nỗi sợ bằng sự khôn ngoan

Tại buổi lễ, Chủ tịch Fulbright Scott Fritzen nhấn mạnh về những bất an của người trẻ trong thời đại biến động hiện nay. Ở cấp độ vĩ mô, ông giải thích rằng các sinh viên phải đương đầu với rất nhiều thách thức và thay đổi lớn của thế kỷ: chiến tranh, đại dịch toàn cầu, AI hay biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, khoá 2024 đã đồng hành cùng Fulbright "thử nghiệm" nhiều chính sách, chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, và ban lãnh đạo từ khi Fulbright còn là một trường đại học trẻ. Các bạn cũng phải đối mặt với những băn khoăn, trăn trở "Tôi là ai?" trong hành trình phát triển và hoàn thiện bản thân.

"Bản chất của nền giáo dục khai phóng là trau dồi khả năng đối phó với nỗi sợ một cách khôn ngoan: không để nỗi sợ làm mất đi tinh thần lạc quan hay dẫn đến việc đổ lỗi. Hơn hết, mỗi người đều phải sẵn sàng ‘nhảy vào’, sẵn sàng đương đầu và sống chung với những thay đổi. Đó mới là biểu hiện của một thế hệ bản lĩnh", Chủ tịch Scott khẳng định.

Các đại diện khách mời cũng gửi lời gắm thông điệp tới các tân cử nhân. Bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế (USAID) Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Bùi Quang Minh (Shark Minh), Chủ tịch Beta Group, đều ghi nhận nỗ lực và bản lĩnh của các bạn trong chặng đường vừa qua, đồng thời gợi nhắc về tinh thần học tập suốt đời, lòng trắc ẩn, và sự linh hoạt.

Trở thành một người tử tế theo cách của mình

Nhiều câu chuyện ý nghĩa được các tân khoa khéo léo truyền tải qua những chiếc mũ tốt nghiệp tự trang trí. Trong đó, bạn Nguyễn Đăng Tiến Dũng nổi bật với chiếc mũ đính kèm dòng chữ "STAR tistically Significant" cùng nhiều bức tranh của danh họa Van Gogh được ghép lại một cách tỉ mỉ.

"Mũ của mình có chữ ‘Star’ được tách riêng với mong muốn rằng trên hành trình sắp tới, các bạn tân khoa sẽ là ngôi sao của chính mình và tỏa sáng rực rỡ. Còn các bức tranh, ban đầu nhìn có vẻ lộn xộn nhưng khi ghép lại với nhau tạo nên một mảng màu lấp lánh, hệt như bức tranh miêu tả chặng đường của mình tại Fulbright. Mặc cho trở ngại luôn thường trực trong 4 năm qua, Fulbright luôn định hướng mình trở thành một người tử tế. Dù tương lai có như thế nào, trở thành người tử tế sẽ là kim chỉ nam của mình cho cuộc đời phía trước", Dũng chia sẻ.

Tiến Dũng thu hút mọi ánh nhìn với chiếc mũ "STAR tistically Significant".

Với Thanh Thảo, Tú Uyên, Mai Linh, ba chiếc nón đại diện cho tình bạn khăng khít của các bạn trong suốt 4 năm, với mỗi tính cách, mong ước khác nhau. Nhưng khi đặt cạnh, chúng lại có mối liên kết chặt chẽ như ba nhân vật trong bộ phim hoạt hình Totally Spies!. Cả ba cùng mong rằng mỗi thành viên của nhóm sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc sống.



Thanh Thảo, Tú Uyên, Mai Linh (từ trái sang) rạng rỡ trong chiếc mũ được trang trí theo nhóm.

Cùng nhau học hỏi, cùng nhau đi lên

Tinh thần gắn kết giữa các sinh viên Fulbright còn được thể hiện qua những lời tri ân các bạn khóa sau dành tặng cho khóa trước.

Trong bài phát biểu của Quách Minh Phát, Đại diện Sinh viên Khóa 2024, bạn nhắn nhủ: "Chúng ta ở đây để cùng nhau học hỏi và cùng nhau đi lên. Em cảm ơn chị Khánh Minh, cựu sinh viên khóa 2023. Chiếc email khích lệ và những lần giúp đỡ của chị ngày ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong hành trình lớn lên của em".

Phát khẳng định môi trường tại Fulbright là nơi để các sinh viên hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh.

Ngân vang khắp khán phòng suốt buổi lễ là những ca từ du dương về lòng đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn: "When I'm feeling sad, I simply remember my favourite things, and then I don't feel so bad!" (Tạm dịch: Khi tôi cảm thấy buồn bã, tôi bỗng nghĩ đến những mong ước mình theo đuổi, rồi tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn), trích từ bài hát My Favourite Things (Tạm dịch: Điều tôi yêu). Các bản nhạc hôm ấy là lời cầu chúc cho các tân khoa luôn tự tin, vững vàng trên chặng đường phía trước.