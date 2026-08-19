Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng iPhone

Nếu đang sử dụng iPhone, người dùng không nên bỏ qua những gì Apple vừa công bố.

Apple vừa phát hành iOS 26.6.1 cho người dùng iPhone trên toàn cầu, chỉ vài tuần trước khi iOS 27 dự kiến được tung ra. Không mang đến thay đổi đáng kể về giao diện hay tính năng, bản cập nhật mới tập trung gần như hoàn toàn vào việc xử lý các lỗ hổng bảo mật.

Theo tài liệu được Apple công bố, iOS 26.6.1 và iPadOS 26.6.1 được phát hành ngày 17/8 (theo giờ Mỹ). Đáng chú ý, Apple cho biết bản cập nhật này mang đến những bản sửa lỗi bảo mật đã xuất hiện trước đó trong các bản thử nghiệm iOS 27 và iPadOS 27.

Apple vừa phát hành một bản cập nhật mà người dùng iPhone không nên bỏ qua. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Apple đang chuẩn bị chuyển sang thế hệ hệ điều hành mới. Thay vì chờ đến khi iOS 27 chính thức ra mắt, hãng đã đưa một số bản vá quan trọng xuống iOS 26 để bảo vệ nhóm người dùng chưa nâng cấp.

iOS 26.6.1 vá nhiều lỗ hổng

Theo danh sách bảo mật của Apple, iOS 26.6.1 xử lý các vấn đề liên quan đến nhiều thành phần cốt lõi của iPhone, trong đó có Audio, ImageIO, IOGPUFamily, Kernel, Telephony và WebKit.

WebKit, thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nội dung web trên các thiết bị Apple, tiếp tục là một trong những khu vực nhận nhiều bản vá. Một số lỗi có thể khiến nội dung web được tạo riêng gây ra tình trạng ứng dụng bị đóng bất ngờ hoặc dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn nếu bị khai thác.

Apple cũng xử lý các lỗ hổng liên quan đến việc xử lý hình ảnh, bộ nhớ và dữ liệu hệ thống. Đáng chú ý, một số lỗi được mô tả có khả năng dẫn tới thực thi mã hoặc truy cập dữ liệu ngoài phạm vi cho phép trong những điều kiện nhất định.

Việc các bản sửa lỗi xuất hiện trước trong iOS 27 beta rồi được đưa trở lại iOS 26.6.1 cho thấy Apple không chỉ tập trung hoàn thiện hệ điều hành thế hệ mới mà còn tiếp tục duy trì lớp bảo vệ cho hàng trăm triệu thiết bị đang chạy phiên bản hiện tại.

Apple đồng thời cập nhật iPad và Mac

Cùng với iOS 26.6.1, Apple phát hành iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe 26.6.2 và visionOS 26.6.1. Các bản cập nhật đều tập trung vào việc xử lý các vấn đề bảo mật thay vì bổ sung tính năng mới.

Động thái này đặc biệt đáng chú ý với macOS khi phiên bản Tahoe 26.6.2 cũng xử lý một loạt lỗ hổng trên máy Mac. Apple duy trì việc phát hành các bản vá riêng cho từng nền tảng nhằm bảo đảm những vấn đề bảo mật được phát hiện trong quá trình phát triển và thử nghiệm không chỉ được sửa trên hệ điều hành mới.

Với người dùng các thiết bị chưa nâng cấp lên iOS 26, Apple cũng tiếp tục phát hành bản cập nhật bảo mật cho nhánh hệ điều hành cũ. Điều này cho phép người dùng trì hoãn việc chuyển sang thế hệ phần mềm mới nhưng vẫn nhận được những lớp bảo vệ quan trọng.

Người dùng iPhone nên cập nhật sớm

iOS 26.6.1 hiện có thể được tải xuống trực tiếp trên iPhone thông qua Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Apple không công bố tính năng mới đáng kể trong bản cập nhật này mà mô tả ngắn gọn đây là phiên bản cung cấp các bản sửa lỗi bảo mật cho iPhone.

Việc cập nhật có thể không tạo ra khác biệt rõ ràng trong quá trình sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, các bản vá bảo mật hoạt động ở cấp hệ thống, giúp giảm nguy cơ thiết bị bị khai thác thông qua ứng dụng, nội dung web hoặc dữ liệu được thiết kế đặc biệt.

iOS 26.6.1 cũng có thể được xem là một trong những bản cập nhật đáng chú ý cuối cùng của iOS 26 trước khi Apple chuyển trọng tâm sang iOS 27. Việc hãng đưa một số bản vá từ phiên bản thử nghiệm mới xuống hệ điều hành hiện tại cho thấy Apple vẫn đang ưu tiên bảo vệ người dùng ngay cả khi thế hệ phần mềm tiếp theo đã cận kề.

Với những người đang sử dụng iPhone tương thích, cập nhật lên iOS 26.6.1 là cách đơn giản để thiết bị nhận được các bản vá bảo mật mới nhất từ Apple trước khi iOS 27 chính thức xuất hiện.

Tham khảo MacRumors

