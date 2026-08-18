Ốp điện thoại giá rẻ tưởng vô hại nhưng có thể chứa chất độc: 3 điều phải kiểm tra trước khi mua

Những chiếc ốp điện thoại giá rẻ, bắt mắt tưởng chỉ là món phụ kiện vô hại nhưng có thể tiềm ẩn rủi ro nếu làm từ vật liệu kém chất lượng. Trước khi mua, hãy kiểm tra kỹ 3 điểm này để tránh chọn nhầm sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Chiếc ốp điện thoại bạn chạm vào mỗi ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ từ các chất độc hại. Hiện nay, tại Trung Quốc, ốp điện thoại vẫn chưa nằm trong danh mục sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận chất lượng, khiến một lượng lớn sản phẩm “3 không” (không nhãn mác, không nhà sản xuất, không tiêu chuẩn) được đưa ra thị trường thông qua các kênh thương mại điện tử, theo Aboluowang.

Người tiêu dùng chỉ nhìn hình ảnh trên mạng rất khó phân biệt chất lượng vật liệu, trong khi một số người bán còn dùng những quảng cáo như “vật liệu thân thiện với môi trường”, “không độc hại, không mùi” để đánh lừa người mua.

Ảnh minh họa

Theo Aboluowang, muốn tránh những “bẫy sức khỏe” này, khi mua ốp điện thoại cần chú ý 3 điểm quan trọng:

Kiểm tra chất liệu: Ưu tiên lựa chọn ốp làm từ silicone lỏng hoặc TPU thân thiện với môi trường. Những vật liệu đạt chuẩn thường mềm, có độ đàn hồi tốt và hoàn toàn không có mùi hắc khó chịu khi mới mở bao bì.

Kiểm tra bao bì: Khi mua, cần đọc kỹ thông tin trên bao bì, ưu tiên sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý, có nhãn mác rõ ràng.

Đừng ham rẻ: Tuyệt đối không nên mua những loại ốp có thiết kế quá cầu kỳ, đính đầy đá trang trí nhưng giá lại rẻ bất thường, chẳng hạn loại chỉ 5 nhân dân tệ (~ 19.400 đồng) mà còn miễn phí vận chuyển. Những sản phẩm này rất dễ đến từ chuỗi sản xuất ốp điện thoại từ nguyên liệu phế thải, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vấn đề nằm ở chỗ, để giảm chi phí, một số cơ sở sản xuất sử dụng nhựa tái chế, thuốc nhuộm công nghiệp, thậm chí thêm vào các chất phụ gia giá rẻ không được phép sử dụng.

Một số người trong ngành tiết lộ, nguyên liệu đạt chuẩn có giá lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi tấn, trong khi việc trộn thêm nhựa phế thải có thể giúp chi phí giảm tới 2/3.

Đáng lo ngại hơn, một số cơ sở còn thu gom chất thải y tế, rác thải điện tử và những loại “nhựa độc hại” khác, xử lý sơ sài rồi đưa thẳng vào quá trình ép nhựa để sản xuất ốp điện thoại.

Những chiếc ốp này có thể chứa chất hóa dẻo, hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), kim loại nặng và nhiều chất độc hại khác. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Trong nhóm chất hóa dẻo, phthalate có thể xâm nhập cơ thể thông qua tiếp xúc với da. Theo bài viết của Aboluowang, những chất này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, liên quan đến tình trạng dậy thì sớm; ở người trưởng thành có thể gây rối loạn hệ nội tiết.

Một số thành phần trong nhóm hydrocarbon thơm đa vòng có khả năng gây ung thư, có thể tích tụ trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chì trong một số loại ốp điện thoại giá rẻ thậm chí vượt mức cho phép tới 30 lần. Kim loại nặng có thể gây tổn hại đến tế bào và các cơ quan trong cơ thể. Chì còn có thể cạnh tranh với canxi trong xương, ảnh hưởng đến cấu trúc xương và gây tổn thương thận.

Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào kiểu dáng và giá bán khi mua ốp điện thoại. Một sản phẩm tưởng như chỉ là phụ kiện nhỏ nhưng lại tiếp xúc với bàn tay mỗi ngày, thậm chí có thể được đặt sát mặt trong thời gian dài. Kiểm tra rõ nguồn gốc, chất liệu và thông tin tiêu chuẩn là cách đơn giản để giảm nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng.