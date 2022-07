Thời trang Elise giành chiến thắng tại giải Bán lẻ châu Á 2022

Diện mạo của các showroom Elise trên toàn quốc

Giải thưởng bán lẻ châu Á (Retail Asia Awards) năm 2022 do tạp chí Retail Asia (tạp chí chuyên ngành bán lẻ Châu Á) tổ chức hàng năm. Sự kiện quy tụ các nhà bán lẻ trong khu vực và công nhận các sáng kiến bán lẻ xuất sắc nhất. Những doanh nghiệp chiến thắng trước đây là các thương hiệu bán lẻ quốc tế như Uniqlo, Watson’s, Pan Pacific Retail Management và Kmart.

Thời trang Elise được thành lập từ niềm đam mê kinh doanh và tình yêu thời trang mãnh liệt. Vượt qua nhiều chông gai, Elise hiện là một trong những doanh nghiệp triển vọng nhất trong ngành thời trang Việt Nam. Công ty được đánh giá cao bởi các bên liên quan, đặc biệt là khách hàng, với sự cuốn hút đến từ phong cách thanh lịch và hiện đại của Elise có thể sánh ngang với các thương hiệu lâu đời trên thế giới.

Elise đã được ghi nhận tại Giải thưởng Bán lẻ Châu Á 2022 (Retail Asia Awards 2022) với giải thưởng Nhà bán lẻ Trang phục của năm (Apparel Retailer of the Year)- Việt Nam. Chương trình trao giải công nhận những đột phá, đổi mới và những người đóng vai trò quan trọng trong ngành bán lẻ của châu Á, và sự thích ứng của Elise với những nhu cầu do đại dịch mang lại thông qua việc thực hiện những thay đổi trong các lĩnh vực chính khiến họ trở nên khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Công ty đã áp dụng những thay đổi cơ bản và quan trọng trong hoạt động vận hành, sản xuất và quản lý con người dưới những thách thức được đặt ra cho tất cả các công ty bán lẻ.

"Chúng tôi đã thành công trong việc vượt qua các trở ngại và đưa vào các yếu tố sáng tạo trong sản phẩm của mình - đổi mới công nghệ và thiết kế trong suốt thời gian đó. Thật vinh dự khi giành được Giải thưởng Nhà bán lẻ trang phục của năm - Việt Nam tại Giải thưởng Bán lẻ Châu Á 2022. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa về sản phẩm và dịch vụ khách hàng của mình để cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho tất cả những khách hàng thân yêu nhất của chúng tôi", công ty cho biết. Thương hiệu Elise được đặt tên dựa vào cảm hứng đến từ tác phẩm nổi tiếng thế giới "Für Elise" (tiếng Đức: [fyːɐ̯ ʔeˈliːzə], tiếng Anh là "For Elise"), một bản nhạc độc tấu piano của nhà soạn nhạc lừng danh Ludwig van Beethoven. Bản nhạc được dành tặng cho một người phụ nữ thanh lịch mà Beethoven vô cùng si mê và cầu hôn vào năm 1810. Thương hiệu Elise hướng tới sự tinh tế và cao cấp, là một quý cô Elise tượng trưng cho việc luôn được bao quanh bởi vẻ đẹp và tình yêu.

Có mặt tại Việt Nam hơn 10 năm với hơn 120 cửa hàng trên 63 tỉnh thành, 3 nhà máy, gần 2.000 nhân viên và gần 200 đối tác kinh doanh trực tiếp, Elise được biết đến như một thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam. Sức mạnh và tiềm năng của Elise vượt xa những con số thống kê nhưng điều quan trọng hơn là nằm ở chiến lược và hệ thống độc đáo của nó.

Elise chuyển hướng chiến lược sang tập trung phát triển sự kết hợp của xu hướng thời trang mới nhất với chất lượng cao cấp và giá cả phải chăng đã giúp thương hiệu Elise tiếp cận gần hơn với mọi người ở Việt Nam. Cũng là công ty tiên phong trong ngành thời trang nhanh, Elise có hệ thống hoạt động phát triển nhất từ ​​khâu thiết kế, sản xuất, phân phối (cả showroom và nền tảng thương mại điện tử) đến dịch vụ khách hàng.

Nhà sáng lập Thời trang Elise – Doanh nhân Lưu Nga

Elise đã phải đối mặt với một nhiệm vụ lớn để tồn tại trong đại dịch. Bất chấp những khó khăn, công ty đã tìm thấy cơ hội để tìm lại sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng và cộng đồng, gắn bó với sứ mệnh thương hiệu của họ là sử dụng sức mạnh của thời trang để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

"Theo quan điểm của chúng tôi, năm 2022 sẽ chứng kiến ​​một sự thay đổi lớn trong ngành thời trang với nỗ lực trở để trở nên bền vững hơn. Chúng tôi rất vui mừng nắm bắt cơ hội để củng cố hơn nữa vị thế của Elise và tiếp tục dẫn đầu những cải tiến mới trong ngành".

