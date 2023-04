Thời tới cho các tín đồ chăm da: loạt sản phẩm của Kiehl's giảm mạnh đến 62%, cơ hội mua 1 được 3 không thể hời hơn

Làn da trong những ngày hè nắng nóng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu không da dẻ sẽ rất nhanh gặp phải các vấn đề như: khô ráp, xỉn màu, mụn nhọt xấu xí,... Để làn da luôn căng mịn suốt ngày dài, dưới đây là một số sản phẩm skincare của Kiehl's có công dụng hữu hiệu trong việc chăm da sáng khỏe mà chị em nên tham khảo.

Tự tin sở hữu làn da trẻ đẹp rạng rỡ thì chị em chỉ cần kết thân với serum Clearly Corrective Dark Spot Solution của Kiehl's. Sản phẩm có khả năng làm sáng và mờ thâm hiệu quả nhờ công thức chứa dẫn xuất Vitamin C dưới dạng EAA, giúp hạn chế tình trạng oxy hóa và hỗ trợ làm da sáng đều da. Dịp này chính là cơ hội để các tín đồ skincare thỏa sức chốt đơn hàng chính hãng giá ưu đãi, bởi vì Kiehl's đang tung sale cực hời như: Mua 1 tặng đến 2.8 triệu khi đặt hàng trong khung giờ vàng, nhận combo quà xinh gồm túi và nón siêu chất, voucher thành viên lên đến 500k,... Chưa hết, duy nhất ngày 21/4 này, serum "quốc dân" Clearly Corrective Dark Spot Solution 30ml sẽ được bán với giá tiết kiệm 62%, kèm với đó là 2 chai serum 15ml tặng kèm. Tính ra mua 1 được 2 mà giá lại rẻ hơn 1 nửa, chị em còn chần chờ gì mà chưa xuống tiền ngay!

Combo chăm da "sáng C - tối A" đến từ bộ đôi serum Clearly Corrective Dark Spot Solution và retinol Micro-Dose của Kiehl's hứa hẹn sẽ giúp làn da trở nên sáng khỏe mịn màng hơn bao giờ hết. Retinol Micro-Dose là tinh chất chứa công thức cải tiến, có tác dụng tái tạo làn da, giúp da luôn căng mướt và sáng khỏe. Tưởng chừng vitamin C và vitamin A khi gặp nhau sẽ gây ra tình trạng kích ứng, nhưng nếu kết hợp đúng cách bằng việc luân phiên sáng - tối thì ngược lại hiệu quả chăm da càng được tăng cao! Chị em có thể tham khảo công thức vàng "sáng C - tối A" để thúc đẩy quá trình tái tạo, tự tin da dẻ luôn tươi trẻ căng mọng. Với giá tiết kiệm 1750k, khi mua retinol nàng sẽ được tặng kèm serum cùng nhiều quà tặng siêu xinh. Bật mí là nàng hãy canh giờ vàng để được mua hàng với giá ưu đãi nhất có thể.

Một trong những món đồ best-seller của Kiehl's phải kể đến sữa rửa mặt hoa cúc Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Sản phẩm có tác dụng rửa sạch bụi bẩn và dầu thừa mà không gây khô hay bong tróc da mặt. Khả năng làm dịu và hỗ trợ kháng khuẩn của em này được đánh giá khá cao, điểm cộng là có chiết xuất hoa cúc lành tính, phù hợp với các nàng da thường và da dầu. Nếu đang tìm mua sữa rửa mặt chất lượng, vừa giúp làm sạch sâu vừa cấp ẩm dịu nhẹ cho da thì chị em đừng vội bỏ qua Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Khi mua sản phẩm, nàng sẽ được tặng kèm 2 lọ mặt nạ dưỡng ẩm 14ml và toner hoa cúc 75ml. Cơ hội mua đồ hời thế này, chị em phải tranh thủ ngay!

Nằm trong danh sách những loại toner lọt mắt xanh của "hội mê mần đẹp" thì không thể thiếu Calendula Herbal Extract Alcohol-Free đến từ thương hiệu Kiehl's. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên tinh túy, giúp làm sạch và cân bằng độ ẩm, mang đến làn da trắng sáng khỏe mạnh. Toner là bước dưỡng da vô cùng quan trọng, vậy nên chị em đừng xem nhẹ công dụng của item này. Sau khi tẩy trang và rửa sạch da mặt, nàng hãy "apply" theo thứ tự: toner - serum - kem dưỡng - kem chống nắng, đảm bảo sau 1 thời gian chăm bẵm là da mặt sẽ được cải thiện rõ rệt.

Mặt nạ đất sét "quốc dân" Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque chắc hẳn là item quen thuộc của các tín đồ chăm da. Với chiết xuất từ cây nha đam, mặt nạ mang đến khả năng làm mềm và dịu nhẹ cho da. Lớp bụi bẩn và các chất dơ khiến lỗ chân lông tắc nghẽn sẽ được hút sạch, nhờ đó mà da mặt trở nên thông thoáng hơn bao giờ hết. Nếu chị em đang gặp bế tắc vì mụn ẩn và mụn đầu đen thì sắm em này là lựa chọn lý tưởng vô cùng. Còn nếu muốn săn thêm nhiều item xịn xò giá hạt dẻ thì nàng mau lên Lazada để shopping ngay, đảm bảo toàn hàng chất như hình mà giá lại xinh yêu cực kỳ!

