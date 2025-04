Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, trong ngày 30/4, thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ ở phía bắc thành phố. Nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất từ 35 độ C.

Từ ngày 1 đến 5/5, mây thay đổi, trời nắng, nắng nóng thu hẹp, mưa có xu hướng gia tăng, có nơi có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy; thời gian mưa vào trưa chiều, chiều tối, đêm về sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 34 độ C.

Nhìn chung, từ ngày 30/4 đến ngày 5/5, thời tiết TPHCM ban ngày có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông xảy ra nhiều hơn từ ngày 1/5 trở đi, có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 30/4, thời tiết TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ ở phía Bắc thành phố. Ảnh minh họa: Duy Anh

Cũng theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết tại các điểm du lịch nổi tiếng khu vực phía Nam nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tham quan ngoài trời. Tuy nhiên, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Cụ thể, tại Nha Trang và Phan Thiết, trời nắng cả ngày, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, độ ẩm giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, du lịch. Xác suất mưa tại hai khu vực này khá thấp, chỉ từ 20-30%.

Đà Lạt dự báo ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 14-28 độ C, không khí mát mẻ. Xác suất mưa lên tới 65%, du khách cần lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô dù khi dạo phố vào buổi tối.

Tại Vũng Tàu, Cần Thơ, Hà Tiên, Côn Đảo và Phú Quốc, đều ghi nhận khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối với xác suất mưa từ 50% đến 70%. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Ban ngày trời vẫn có nắng, nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C.

Riêng Phú Quốc có khả năng mưa thấp hơn một chút (40-60%) nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất duy trì mức 32-33 độ C.