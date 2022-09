Thời tiết dịp Tết trung thu 2022: Nhiều khu vực mưa dông

Đèn ông sao, món đồ chơi truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết trung thu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Năm nay, Tết Trung thu vào ngày thứ bảy (10/9 Dương lịch). Thời tiết Tết Trung thu ở Bắc Bộ, Trung Bộ mưa dông, Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rải rác, một số nơi có mưa to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày 9/9 (14/8 âm lịch), có mưa (xác suất mưa >80%), khu vực ven biển, đồng bằng, trung du, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày từ 26 - 30 độ C. Ngày 10/9 (15/8 âm lịch), có mưa rào rải rác và có nơi có dông (xác suất mưa >70%, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày 28 - 32 độ.

Đáng chú ý, Thủ đô Hà Nội, ngày 9/9 (14/8 âm lịch), có mưa vừa, có lúc mưa to (xác suất mưa >80%, thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào buổi sáng, từ chiều và tối mưa có xu hướng giảm dần), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 - 29 độ C. Ngày 10/9 (15/8 âm lịch), có lúc có mưa (xác suất mưa >60%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày 9/9 (14/8 âm lịch), có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (xác suất mưa >70%, thời gian mưa tập trung vào sáng); từ chiều tối mưa có xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất ngày 28 - 31 độ C. Ngày 10/9 (15/8 âm lịch), sáng và chiều tối có mưa rải rác, ngày trời nắng gián đoạn (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 32 độ C. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ, ngày 9/9 (14/8 âm lịch), ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa >60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 33 độ C. Ngày 10/9 (15/8 âm lịch), ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi (xác suất mưa 30 - 50%), nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày 9 - 10/9 (14 - 15/8 âm lịch), ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, ngày 9 - 10/9 (14 - 15/8 âm lịch), ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30 - 33 độ C.