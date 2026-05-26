Thời tiết 26/5: Miền Bắc và Trung nắng "cháy da cháy thịt", nhiều nơi hơn 40°C

Thời tiết 26/5: Miền Bắc và Trung nắng 'cháy da cháy thịt', nhiều nơi hơn 40C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/5/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày 26-27/5, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 40°C.

Ngày 26/5, miền Bắc và Trung tiếp tục nắng "cháy da cháy thịt", nhiều người tắm sông giải nhiệt. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, ban ngày nắng nóng "cháy da cháy thịt" nhưng đến chiều tối, đêm, các khu vực trên có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong 24-48 giờ tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, ngày 26/5 có nơi nắng nóng. Trong đó, chiều tối 27/5, các khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong đó, Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C, Lai Châu, Điện Biên 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong đó, đồng bằng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, vùng núi có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C, có nơi dưới 28°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.