Nhiệt độ sân bay tới 70°C, nhân viên hàng không vẫn miệt mài làm việc

Dưới thời tiết nắng như đổ lửa , hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành hàng không vẫn “căng mình” bám trụ vị trí, duy trì nhịp khai thác an toàn, đúng giờ và bảo đảm hành khách được phục vụ thuận lợi.

Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng diện rộng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39°C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C.

Nhiệt độ ghi nhận thực tế tại sân đỗ Nội Bài lúc 15h, ngày 25/5 là 78°C. (Ảnh: VNA)

Tại các sân bay, điều kiện làm việc còn khắc nghiệt hơn khi mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt có thời điểm lên tới 70 - 80°C.

Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt ấy, hàng nghìn nhân viên của Vietnam Airlines đang bền bỉ thực hiện công việc để đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra an toàn, thông suốt trong mùa cao điểm hè.

Từ sáng sớm đến giữa trưa, tại nhiều sân bay trên cả nước, hình ảnh những bóng áo phản quang liên tục di chuyển trên sân đỗ đã trở nên quen thuộc với người làm hàng không.

Các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Các nhân viên phục vụ mặt đất tại sân đỗ vẫn miệt mài thực hiện các bước cuối cùng cho chuyến bay dưới nhiệt độ gần 80°C.

Song song với đó, lực lượng phục vụ mặt đất cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với cường độ làm việc liên tục.

Anh Trần Tuấn Nguyên – nhân viên phục vụ mặt đất cho biết, có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Công việc khá vất vả nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi phía sau mình là hàng trăm hành khách đang chờ một chuyến bay an toàn, đúng giờ.

"Với chúng tôi, nhìn thấy chuyến bay cất cánh thuận lợi là niềm vui và động lực để tiếp tục bám vị trí dưới nắng nóng khắc nghiệt ", anh Nguyên nói.

Không chỉ tại khu vực sân đỗ, ở các vị trí an ninh, điều hành khai thác, tiếp nhiên liệu hay vận chuyển hàng hóa, nhịp làm việc cũng chưa bao giờ “hạ nhiệt”.

Dù thời tiết khắc nghiệt, các vị trí tuần tra, giám sát và kiểm soát của lực lượng an ninh hàng không vẫn được vận hành nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Cùng với đó, các nhân sự kỹ thuật mặt đất và tiếp nhiên liệu vẫn âm thầm làm việc với yêu cầu an toàn ở mức cao nhất giữa điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Tại khu vực vận chuyển hàng hóa, cán bộ nhân viên vẫn miệt mài phân loại, bốc xếp và vận chuyển hàng giữa không gian nóng hầm hập từ container kim loại và nền bê tông hấp nhiệt.

Anh Trần Tuấn Nguyên - nhân viên phục vụ mặt đất phải “gồng mình” làm việc dưới cái nắng nóng gần 80°C.

Trong giai đoạn cao điểm hè, các lực lượng ngành hàng không đang tăng cường phối hợp để hạn chế tối đa tác động của thời tiết tới hoạt động khai thác và trải nghiệm hành khách.

Công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ nhằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Các đơn vị điều hành, dịch vụ hành khách và khai thác bay cũng liên tục phối hợp để rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thời gian chờ và đảm bảo hành trình thuận lợi cho hành khách tại các sân bay trên cả nước.

Đằng sau mỗi chuyến bay cất cánh đúng giờ là sự phối hợp nhịp nhàng của hàng nghìn con người đang âm thầm làm việc phía sau đường băng. Dù ở bất kỳ vị trí nào, tất cả đều cùng hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác và mang đến những hành trình thuận lợi cho hành khách.

Dưới đây là một số hình ảnh nhân viên hàng không làm việc giữa trời nắng như đổ lửa

Các nhân viên phục vụ mặt đất tại sân đỗ vẫn miệt mài thực hiện các bước cuối cùng cho chuyến bay dưới nhiệt độ gần 80°C. (Ảnh: VNA)

Các cán bộ nhân viên kỹ thuật tại sân bay Phú Bài thực hiện các công việc kiểm tra an toàn hàng không, bất chấp cái nóng “cháy da cháy thịt”. (Ảnh: VNA).

Nhân viên hàng không vẫn làm việc miệt mài. (Ảnh: VNA).

Nhân viên mặt đất của hàng không vẫn làm việc dưới trời nắng nóng. (Ảnh: VNA).

Nhiều biện pháp hỗ trợ nhân viên hàng không làm việc trong thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh:VNA).

Nữ nhân viên hàng không tại sân bay Phú Bài 2. (Ảnh: VNA).