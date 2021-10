Thời nào rồi còn chê TWICE quay MV phông xanh, ra mà xem JYP đầu tư địa điểm quay concept viễn tưởng "hàng thật giá thật" này!

Đúng 0 giờ ngày 25/10 (giờ Hàn Quốc), JYP đã đăng tải đoạn trailer dài hơn 1 phút cho màn comeback sắp tới của TWICE với full album thứ 3 mang tên Formula of Love: O+T=<3 trên YouTube. Đây sẽ là sản phẩm tiếng Hàn thứ 2 của nhóm trong năm nay sau mini album thứ 11 Taste of Love.

Trailer Formula of Love: O+T=<3 - TWICE

Trong video này, các thành viên TWICE hoá thân thành những nhà nghiên cứu trong "TWICE LOVE LAB" (phòng thí nghiệm tình yêu của TWICE) để giải thích một cách khoa học về việc làm thế nào để nhận biết con người đang trong tình yêu. Để chứng minh nó, họ đã tạo ra các thí nghiệm tình yêu với nhiều công thức khác nhau.

TWICE hoá thân thành những nhà nghiên cứu trong TWICE LOVE LAB

Toàn bộ nội dung của đoạn trailer như sau: "Cách dễ nhất để biết liệu bạn có đang phải lòng ai đó là nhìn vào mắt của đối phương. Đôi mắt của chúng ta chính là tín hiệu quan trọng nhất để kiểm tra độ yêu thích của mình với người khác. Nếu bạn tự hỏi ai thích bạn, hãy nhìn vào mắt của người đó. Bạn đã bao giờ có cảm giác lơ lửng trong không khí khi đang yêu sâu đậm chưa? Mối tương quan giữa tình yêu và khối lượng là một lĩnh vực chúng tôi đang bí mật nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Sau nhiều thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng, chúng tôi đã thiết lập các công thức để kiểm soát sự thay đổi này trong hóc môn gọi là tình yêu. Công thức số 1: Duy trì nhịp tim. Công thức số 2: Trì hoãn phản ứng. Các nghiên cứu và thử nghiệm của TWICE LOVE LAB đánh giá cao tính chuyên nghiệp. Các nghiên cứu của TWICE LOVE LAB tiếp tục".

Họ tạo ra các thí nghiệm để giải thích một cách khoa học về việc làm thế nào để nhận biết con người đang trong tình yêu

Sau khi đoạn video trên được tung ra, cư dân mạng phát hiện nó được quay tại Bảo tàng Công nghệ Seoul, nơi sử dụng công nghệ VR (thực tế ảo), AR (thực tế tăng cường), AI (trí tuệ nhân tạo), cho phép người dùng trải nghiệm và tương tác với các công nghệ tiên tiến nhất.

Khung cảnh trong trailer của TWICE...

... được cho là ghi hình ở Bảo tàng Công nghệ Seoul

Với concept mới lạ mang hơi hướng khoa học viễn tưởng chưa từng thử qua trước đây, cộng thêm địa điểm ghi hình "hàng xịn giá thật", JYP được khen ngợi lần này về độ đầu tư cho sản phẩm sắp tới của TWICE. Các MV trước của nhóm sử dụng rất nhiều phông xanh thì lần này có vẻ được dùng "hàng thật giá thật".

- Ủa nay JYP lạ dữ, tưởng phông xanh tiếp.

- Có khi nào album lần này phải mua kính AR để trải nghiệm không nhỉ?

- TWICE lại làm mới mình với concept chưa từng thử qua trước đây rồi á.

- Không biết nói sao vì đây là trailer sang xịn mịn nhất của TWICE từ trước đến nay.

- JYP đợt này làm ăn ngon dữ vậy? Hi vọng cái MV cũng ổn hoặc hơn thế này luôn.

Một điều đáng tiếc là Jeongyeon không xuất hiện trong trailer trên do vẫn đang trong giai đoạn tạm ngưng hoạt động vì lí do sức khoẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hi vọng cô góp mặt trong MV vì có xuất hiện trong teaser thông báo comeback đăng tải trước đó. TWICE sẽ tung thêm nhiều teaser ảnh và video nữa trước khi trở lại vào 12/11 tới.

Jeongyeon có xuất hiện trong teaser thông báo comeback nhưng không góp mặt trong trailer mới nhất

