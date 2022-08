Thoát chết vì uống "rượu độc", nữ sinh 19 tuổi có thể bị di chứng thần kinh và mù lòa

Liên quan đến vụ ngộ độc khiến 8 người thương vong xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, ngày 17/8, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, nạn nhân cuối cùng là cô gái trẻ đã qua được cơn nguy kịch.



Đó là T.T.G.M (19 tuổi), hiện là sinh viên một trường đại học đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức có tham gia cuộc nhậu với 7 người khác vào tối 3/8 cho đến 4 giờ sáng ngày 4/8. Cả nhóm đã bị ngộ độc rất nặng vì uống rượu pha chế từ công nghiệp methanol. Ngoài 2 ca tử vong, G.M. cùng 5 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Nữ bệnh nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch nhưng có thể phải đối mặt với nhiều di chứng

Bệnh nhân G.M. bị ngộ độc rất nặng, có tiên lượng tử vong, đã được các bác sĩ điều trị tích cực tại khoa ICU. Các kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị toan chuyển hoá, nồng độ methanol là 123.98 mg/dL, các bác sĩ cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu.

Sau khi được điều trị tích cực và lọc máu liên tục, nồng độ Methanol giảm xuống còn 36 mg/dL. Tuy nhiên, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị tổn thương lan toả cả hai bên bán cầu não.

TS.BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, sau hơn một tuần điều trị tích cực tại khoa ICU, người bệnh đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại người bệnh tỉnh, tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường không yếu liệt.

Tuy tổn thương não của bệnh nhân có hồi phục nhưng bệnh nhân đang đối mặt với các nguy cơ di chứng nặng nề về thị lực (có thể mù lòa) và di chứng thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện và tái khám định kỳ để được bác sĩ theo dõi, điều trị hạn chế tối đa các di chứng liên quan.

Ngộ độc methanol đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.HCM thời gian qua

Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM, methanol rất độc đối với cơ thể vì chất này thải trừ chậm, ô xy hóa thành formol (formaldehyd) và axit formic. Một người khỏe mạnh chỉ cần uống từ 5 đến 15ml có thể gây ngộ độc nặng. Nếu uống từ 15ml trở lên nguy cơ gây mù lòa và uống đến 30ml có thể gây tử vong.

Độc tính của methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương; ảnh hưởng tới thần kinh thị giác. Trường hợp ngộ độc methanol nhẹ, bệnh nhân thường có biểu hiện cảm giác say, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, nhức đầu. Trường hợp ngộ độc nặng sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, rối loạn thần kinh (co giật, hôn mê, co cứng toàn thân); rối loạn hô hấp (thở nhanh, phù phổi cấp); rối loạn tuần hoàn (mạch nhanh, huyết áp giảm); đồng tử giãn, xuất huyết võng mạc và tử vong.