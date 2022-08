Xử phạt nhà hàng nơi 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc làm 2 người tử vong

Cụ thể, nhà hàng Mr. Bao Cuisine, tọa lạc trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (TP.HCM), bị xử phạt 26.635.000 đồng về các hành vi: kinh doanh mà không có Giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, riêng vụ ngộ độc thực phẩm vẫn chờ công an xử lý.

Trước đó, cơ quan chức năng ghi nhận, khoảng 23h30 ngày 3/8, sau khi bán hàng xong, 8 nhân viên nam của nhà hàng Mr. Bao Cuisine tổ chức ăn uống trong khuôn viên nhà hàng. Đồ uống được dùng trong cuộc nhậu là can rượu 5 lít được lấy từ kho của nhà hàng, được họ pha với nước ngọt. Cuộc nhậu bắt đầu từ khuya ngày 3/8 và kéo dài đến 4h sáng ngày 4/8.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tích cực điều trị cho bệnh nhân vụ ngộ độc rượu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Đến chiều 5/8, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH nhà hàng Mr. Bao Cuisine nhận tin báo một nhân viên quán có biểu hiện mệt mỏi, tím tái. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện thì đã tử vong. Khoảng 1 giờ sau, quản lý nhà hàng tiếp tục nhận thông tin 7 trường hợp khác có biểu hiện lơ mơ khó nhận thức xung quanh nên khẩn trương đưa tới bệnh viện thăm khám. Đến 15h cùng ngày, một người trong số đó cũng đã tử vong.





Những người còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều có nồng độ Methanol trong máu.

Làm việc với cơ quan công an về nguồn gốc can rượu, đại diện phía nhà hàng Mr. Bao Cuisine cho biết, bình rượu do nhân viên cũ của quán mua và đã được cất vào trong kho của nhà hàng từ tháng 5 cho đến khi các nhân viên đem ra sử dụng.

Đến thời điểm này, nhóm bệnh nhân bị ngộ độc rượu phần lớn đã qua cơn nguy kịch. Riêng một nữ sinh bị tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng, nguy hiểm tính mạng. Bệnh viện Nhân dân Gia Định phải hội chẩn nhiều chuyên gia để tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhân.