Thiều Bảo Trâm tuyên bố một điều nếu bạn trai có bạn thân khác giới

Sau thời gian giấu kín hạn chế tương tác, Thiều Bảo Trâm và bạn trai Matthis đã thoải mái hơn khi trò chuyện qua lại trên mạng xã hội. Gần đây nhất, cả hai còn công khai trêu đùa nhau khi bình luận ở TikTok. Cư dân mạng vẫn mong chờ ngày Thiều Bảo Trâm chia sẻ bức hình chung rõ mặt bên bạn trai.

Vào ngày 17/5, Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ lại video trên trang Instagram cá nhân của mình. Video này có dòng chữ: "When it's the 1st date & he says he has a female best friend" (Tạm dịch: Vào buổi hẹn hò đầu tiên và anh ấy nói anh có một người bạn thân là nữ). Trong clip, cô gái này có biểu cảm bất ngờ và đã nhanh chóng lấy những món đồ cá nhân của mình và rời đi.

Thiều Bảo Trâm liền bày tỏ thái độ đồng tình với nội dung của video: "Không dài dòng". Động thái này của nữ ca sĩ khiến netizen cho rằng cô cũng sẽ ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ nếu đối phương có mối quan hệ là bạn thân khác giới.

1 tháng trước, Thiều Bảo Trâm bị soi bằng chứng sang Pháp gặp gỡ bạn trai Matthis kém 10 tuổi. Dù không đăng tải hình ảnh chung nào bên nhau nhưng netizen cũng có thể chắc chắn qua loạt hint rõ mồn một check-in cùng địa điểm của cả hai.

Trên mạng xã hội, Thiều Bảo Trâm còn liên tục khoe chuyện được nửa kia cưng chiều, chăm bẵm luôn chủ động chuẩn bị đồ ăn cho mình. Có thể thấy giọng ca 9x hiện tại đang hạnh phúc bên tình yêu mới.

Thiều Bảo Trâm vướng tin có bạn trai mới vào cuối tháng 3/2024. Nửa kia của Thiều Bảo Trâm sinh năm 2004, kém nữ ca sĩ 10 tuổi và đang học đại học ở Pháp. Anh sở hữu ngoại hình ấn tượng, gương mặt điển trai với chiều cao nổi bật 1m87. Theo một số nguồn tin, cả hai bắt đầu mối quan hệ trước dịp Tết vừa qua.

Sau khi bị khui hint hẹn hò, bạn trai của Thiều Bảo Trâm bất ngờ vướng những lời bàn tán tiêu cực. Nữ ca sĩ đã có hành động như bảo vệ "nửa kia": "Mình chưa bao giờ so sánh ai với ai cả. Cũng như mình chỉ âm thầm lặng lẽ sống thôi. Những ai không thích mình, ok mình là nghệ sĩ mình đón nhận hết những phản hồi của mọi người. Nhưng nếu bịa đặt về người khác như vậy nó là điều đi quá xa rồi. Thật sự mình mong mọi chuyện hãy dừng ở đây. Mình không có sức mạnh để dẫn dắt cái gì cả. Mình chỉ âm thầm sống cuộc sống của mình và làm việc thôi".

Thiều Bảo Trâm gia nhập showbiz Việt từ năm 2013. Cô cùng với chị gái Thiều Bảo Trang từng thành lập nhóm nhạc có tên Bee.T. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động không hiệu quả, cả hai tách ra phát triển sự nghiệp solo. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 sở hữu những ca khúc được yêu mến như Một mình có buồn không, Sau lưng anh có ai kìa, Thương anh...

Thiều Bảo Trâm từng chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm: "Rất ngắn gọn: yêu bằng cả trái tim. Cuộc sống, gia đình, sự nghiệp đã đủ khó khăn, áp lực rồi. Tôi sẽ không tính toán phải yêu một người thế này thế kia hay người ta phải yêu mình thật nhiều. Tình yêu cần sự chân thành để đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Đôi khi mọi người hay hỏi mình sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu? Tôi sẽ không chọn 1 trong 2 mà chọn người mình vừa yêu, và người đó cũng yêu mình chứ.

Tình yêu là 1 thứ rất tuyệt vời, 1 thứ cảm xúc khó tả, mang đến cho mình động lực trong cuộc sống. Có một người chia sẻ đồng hành, có khi là đi cùng suốt cuộc đời nữa, mọi người tưởng tượng xem? Cảm giác được yêu, mình yêu người ta và nhận lại tình yêu là một thứ thật tuyệt vời. Vậy nên Trâm mong dù có trải qua bao lần đổ vỡ, mọi người cứ cho bản thân được yêu lần nữa nhé!".