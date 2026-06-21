Thiết bị làm mát đeo cổ lạ mắt, giá từ 5,6 triệu đồng

Thiết bị này hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc trong môi trường có nhiệt độ thay đổi.

Sony vừa giới thiệu hai sản phẩm mới thuộc dòng thiết bị làm mát và sưởi ấm đeo cổ REON POCKET, gồm REON POCKET PRO Plus và REON POCKET 6.

Trong đó, REON POCKET PRO Plus là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm này. Thiết bị được trang bị hệ thống mô-đun nhiệt kép và thuật toán điều khiển mới. Hãng cho biết hiệu suất làm mát tăng khoảng 20% so với thế hệ trước.

Sản phẩm sử dụng vòng đeo cổ được thiết kế lại với phần lõi cơ học có kích thước lớn hơn. Lực giữ của vòng đeo tăng khoảng 40%, trong khi khả năng chịu lực tại vị trí kết nối giữa thân máy và vòng đeo được cải thiện khoảng 2,4 lần.

REON POCKET PRO Plus

Một số thay đổi khác bao gồm hệ thống thoát khí được điều chỉnh để phù hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, cùng thời lượng sử dụng tối đa được công bố ở mức 10 giờ trong chế độ COOL Level 4.

Thiết bị cũng được trang bị khả năng chống mồ hôi, chống nước bắn nhẹ và cảm biến nhiệt để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sạc.

REON POCKET 6 là phiên bản kế nhiệm REON POCKET 5. Thiết bị sử dụng công nghệ mô-đun nhiệt kép tương tự dòng PRO nhưng có thiết kế nhỏ gọn hơn. Sản phẩm có thể giảm thêm tới 2 độ C nhiệt độ bề mặt da so với thế hệ trước. Trọng lượng của thiết bị khoảng 165 g, bao gồm cả vòng đeo cổ. Thời gian sạc đạt 80% pin khoảng 60 phút và sạc đầy trong khoảng 120 phút.

REON POCKET 6

Sản phẩm được trang bị vòng đeo Adaptive Hold Design với lớp đệm silicone mềm và hệ thống thoát khí được điều chỉnh nhằm hỗ trợ quá trình sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Cả 2 sản phẩm đều tương thích với phụ kiện REON POCKET TAG 2. Thiết bị này có khả năng ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng môi trường để hỗ trợ tự động điều chỉnh chế độ hoạt động của REON POCKET.

Tại Việt Nam, REON POCKET PRO Plus có giá bán lẻ 6,99 triệu đồng, trong khi REON POCKET 6 được niêm yết ở mức 5,59 triệu đồng.