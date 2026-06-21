Công an có thông báo quan trọng về sổ đỏ mà người dân cả nước cần biết

Cơ quan Công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhằm thu thập thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 19/6, Công an xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đã phát cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ phòng Kinh tế yêu cầu làm "sổ đỏ điện tử".

Theo đó, thời gian gần đây, Công an xã Nghĩa Trụ ghi nhận nhiều phản ánh của người dân trên địa bàn về việc nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ phòng Kinh tế hoặc cơ quan quản lý đất đai.

Chúng nói với người dân rằng đang triển khai làm "Sổ đỏ điện tử", cập nhật thông tin đất đai và yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

Qua theo dõi trên các trang mạng xã hội địa phương, nhiều người cho biết đã nhận được các cuộc gọi với nội dung tương tự. Một số trường hợp được yêu cầu cung cấp số căn cước công dân, thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại theo hướng dẫn của đối tượng.

Theo lực lượng Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm thu thập thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an xã Nghĩa Trụ khẳng định, hiện nay không có việc cán bộ phòng Kinh tế gọi điện yêu cầu người dân làm "sổ đỏ điện tử", cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền để thực hiện các thủ tục đất đai.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dân không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi điện và không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để "xác minh hồ sơ", "cập nhật dữ liệu đất đai" hoặc "làm Sổ đỏ điện tử".

Mọi thủ tục liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp liên hệ UBND xã Nghĩa Trụ hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn theo quy định.