Thiết bị gia dụng âm tường: Lời giải cho bài toán thẩm mỹ và tối ưu không gian sống

Khi bài toán không gian sống tại đô thị thay đổi

Tại các đô thị lớn, mô hình nhà ở đang dịch chuyển mạnh sang căn hộ chung cư, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Với diện tích ngày càng được tối ưu, cách bố trí thiết bị theo kiểu truyền thống bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế: chiếm không gian, tạo cảm giác rời rạc và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, thiết bị âm tường trở thành một giải pháp trực tiếp cho những nhu cầu thực tế này. Việc tích hợp thiết bị vào hệ tủ giúp giảm các khoảng hở không cần thiết, hạn chế vướng víu trong quá trình sử dụng và giữ cho không gian luôn gọn gàng, liền mạch. Đây cũng là lý do các phong cách như Japandi hay Scandinavian thế hệ mới ngày càng phổ biến tại Việt Nam, khi ưu tiên thiết kế liền mạch không chỉ để tối giản về thẩm mỹ, mà còn để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị.

LG giới thiệu dải sản phẩm âm tường (built-in) tại InnoFest 2026

Ở góc độ sử dụng, nhu cầu không chỉ dừng ở việc "giấu thiết bị", mà còn nằm ở việc tối ưu trải nghiệm trong những tình huống rất cụ thể, từ thao tác mở – đóng trong không gian hẹp đến khả năng lưu trữ linh hoạt theo thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ tại sự kiện LG InnoFest 2026, ông Kim Sunghan Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Kinh doanh & Marketing mảng Điện tử Gia dụng, khu vực Châu Á, LG Electronics cho biết: "Thị trường Châu Á là một khu vực có tiềm năng lớn cho mảng kinh doanh thiết bị gia dụng âm tường của chúng tôi. Nguyên nhân đến từ sự giao thoa phong cách sống. Người dùng khu vực này đang dịch chuyển mạnh mẽ sang hướng hiện đại và chịu ảnh hưởng tích cực từ phong cách phương Tây. Và chúng tôi đang bắt đầu thâm nhập vào một số quốc gia trong đó có Việt Nam, một trong những thị trường quan trọng nhất của LG tại châu Á".

Tủ lạnh âm tường LG: Cuộc cách mạng thay đổi diện mạo gian bếp

Một trong những sản phẩm nổi bật được LG giới thiệu tại InnoFest là bộ sưu tập tủ lạnh âm tường mới với những tinh chỉnh phù hợp với từng thị trường. Thế hệ tủ lạnh built-in mới được phát triển theo hướng Fit & Max, cho phép lắp đặt âm tường nhờ thiết kế bản lề Zero Clearance™, giúp thiết bị có thể đặt sát vách hoặc nằm gọn trong hệ tủ mà cửa vẫn mở hoàn toàn. Nhờ đó, không gian bếp được giữ liền mạch, trong khi thao tác sử dụng vẫn đảm bảo thuận tiện ngay cả trong các khu vực có diện tích hạn chế.

Song song, không gian bên trong tủ lạnh cũng được tối ưu để gia tăng dung tích lưu trữ. Các ngăn chứa được bố trí theo hướng linh hoạt hơn, kết hợp cùng ngăn kéo chuyển đổi Fresh Converter+™, cho phép điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại thực phẩm như thịt, cá hoặc rau củ. Cách thiết kế này phản ánh đúng thói quen sử dụng đa dạng của người Việt, khi nhu cầu lưu trữ có thể thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt ở thế hệ tủ lạnh mới của LG, hệ thống làm đá Ice Solutions được tích hợp với nhiều lựa chọn như đá viên, đá bào và mini Craft Ice™ và Craft Ice™ – loại đá tròn có kích thước lớn và tan chậm hơn so với đá thông thường. Giải pháp này phản ánh cách LG thấu hiểu những khác biệt trong nhu cầu sử dụng, ngay cả ở những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Tủ lạnh âm tường của LG cũng sở hữu các công nghệ thế mạnh của hãng như Linear Cooling™, giúp duy trì mức dao động nhiệt độ ổn định trong khoảng ±0,5°C, kết hợp cùng Door Cooling+™ phân bổ khí lạnh đồng đều đến toàn bộ không gian bên trong, bao gồm cả khu vực cánh tủ. Bên cạnh đó, máy nén Inverter Linear Compressor™ giúp thiết bị vận hành ổn định và hạn chế rung động trong quá trình sử dụng. Các công nghệ này đồng thời nằm trong hệ sinh thái AI Home, hướng tới việc kết nối và đồng bộ thiết bị trong không gian sống hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở tủ lạnh, LG còn mang đến InnoFest 2026 một hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp âm tường toàn diện, từ máy hút mùi, lò nướng đến bếp từ. Toàn bộ giải pháp này được thiết kế đồng bộ theo dạng gói sản phẩm cao cấp, dự kiến sẽ chính thức "chào sân" thị trường Việt Nam vào quý 3/2026.

Chia sẻ về tầm nhìn này, ông Kim Sunghan cho biết: "Để đón đầu xu hướng cá nhân hóa, chúng tôi đang triển khai chiến lược 'Asia Package'. Thay vì áp dụng rập khuôn mô hình từ các thị trường khác, LG tập trung phát triển các thiết bị âm tủ được 'may đo' riêng cho từng khu vực. Sự tùy chỉnh này đảm bảo sự hài hòa tuyệt đối với không gian sống và thói quen sinh hoạt đặc thù của người bản địa, từ đó tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng tại đây".

Việc LG từng bước mở rộng dải sản phẩm âm tường tại châu Á, trong đó có Việt Nam, cho thấy định hướng rõ ràng trong việc phát triển trọn vẹn các giải pháp phù hợp với không gian bếp hiện đại. Khi nhu cầu về sự gọn gàng, liền mạch và thuận tiện trong sử dụng ngày càng trở nên cụ thể, thiết bị âm tường được kỳ vọng sẽ dần trở thành một tiêu chuẩn quen thuộc trong các căn hộ hiện đại.