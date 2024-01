Thị trường iPhone sắp có thay đổi, những ai đang muốn mua iPhone nên biết

Ngay sau khi iPhone 15 series chính thức xuất hiện tại Việt Nam vào ngày 29/9, ngay lập tức iPhone 15 Pro Max đã rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Điều này dẫn tới nguồn cung sản phẩm bị khan hiếm, kéo theo việc tăng giá bán, đặc biệt là với phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Tình trạng này không có gì lạ lẫm đối với tình hình thị trường iPhone từ trước đến nay. Theo chia sẻ từ các đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, trong thời gian tới nguồn cung các phiên bản iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max tiếp tục “khan hiếm” bởi nhu cầu của người dùng lên đời iPhone 15 ngày tăng cao trong khi hãng Apple lại cung cấp nguồn hàng chủ yếu qua các thị trường Châu Âu.

Kể từ khi mở bán tại Việt Nam, iPhone 15 Pro Max luôn rơi vào tình trạng “cháy hàng”. (Ảnh minh hoạ)

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết, nguồn hàng iPhone 15 bị cắt giảm do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc mua sắm, mà còn đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có nhu cầu lên đời điện thoại mới cần phải lựa chọn mua ngay từ bây giờ khi nguồn hàng vẫn còn có thể đáp ứng.

“ Tình trạng khan hiếm trong thời gian tới có thể gây ra sự chậm trễ trong việc mua sắm. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng cần phải kiên nhẫn hơn và có thể đối mặt với thời gian chờ đợi dài hơn khi muốn sở hữu một chiếc iPhone 15 mới ”, bà Phùng Phương nói.

Nguồn hàng iPhone 15 bị cắt giảm do các vấn đề về chuỗi cung ứng. (Ảnh: PhoneArena)

Được biết, mức giá của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cũng đang tăng cao do nguồn cung khan hiếm. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 27 triệu đồng cho phiên bản 128GB, tăng 1,2 triệu đồng so với giai đoạn cuối tháng 8. Mức giá của phiên bản iPhone 14 Pro cũng tăng thêm 1 triệu đồng so với trước đây.

Mặc dù nguồn cung iPhone 15 series có thể sẽ khan hiếm trong thời gian tới, nhưng với đánh giá iPhone 15 như “phao cứu sinh” cho thị trường di động cuối năm cũng như giai đoạn mua sắm cận Tết, các đại lý hiện đã chuẩn bị sẵn hàng, đủ màu, đủ dung lượng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dùng.

Khảo sát cho thấy, thời điểm cận Tết Nguyên đán, iPhone 15 đang được chào bán với giá 21,59 triệu đồng cho bản 128GB tại Di Động Việt, 21,89 triệu đồng tại CellphoneS, 21,99 triệu đồng tại Viettel Store. Tại FPT Shop và Thế giới di động, model này cũng đang có giá 21,99 triệu đồng.

Các hệ thống cũng đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn cho iPhone 15 series vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. (Ảnh chụp màn hình)

Với phiên bản iPhone 15 Pro Max, mức giá thấp nhất hiện tại là 32,69 triệu đồng. Mức giảm trên được đánh giá là khá lớn so với mặt bằng chung hằng năm do năm nay iPhone 15 được mở bán sớm hơn hẳn.

Các hệ thống cũng đưa ra những chương trình khuyến mại hấp dẫn như giảm thêm đến 2 triệu đồng khi lựa chọn hình thức thu cũ đổi mới, giảm ngay 500 ngàn đồng khi thanh toán qua MoMo, ZaloPay, giảm thêm đến 200 ngàn đồng khi thanh toán chuyển khoản, trả góp 0% qua công ty tài chính,...