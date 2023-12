Nhiều mẫu iPhone giảm chạm đáy dịp cuối năm, chưa tới 10 triệu đồng là có thể mua máy mới

Mỗi dịp cuối năm, thị trường sản phẩm công nghệ bắt đầu sôi nổi trở lại. Theo đó, giá bán các mẫu iPhone chính hãng tại Việt Nam được ghi nhận xu hướng giảm sâu, đặc biệt là các dòng điện thoại iPhone.

Tại hàng loạt hệ thống và sàn thương mại điện tử của Di Động Việt, FPT Shop, Thế giới di động, CellphoneS, các mẫu iPhone đời cũ như 11, iPhone 12 hay iPhone 13 đều được giảm giá. Thậm chí, iPhone 15 cũng được giảm vài triệu đồng. Mức giảm dao động từ vài trăm nghìn đồng cho tới hàng triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ.

iPhone 11 giảm khủng, chỉ còn 9,9 triệu đồng

Cụ thể, iPhone 11 64GB có giá 10,69 triệu đồng tại hệ thống CellphoneS, 10,79 triệu đồng tại FPT Shop, 10,99 triệu đồng tại Thế giới di động. Tại hệ thống Di Động Việt, model này có giá 10,49 triệu đồng cho bản 64GB và bản 128GB ở mức 11,99 triệu đồng.

Các đại lý cũng thực hiện những ưu đãi khác nhau nên mức giá rẻ nhất mà người dùng mua được sản phẩm chỉ còn 9,9 triệu đồng trong dịp cuối năm.

Trên thực tế, iPhone 11 đã bị Apple âm thầm "khai tử" sau khi giới thiệu thế hệ iPhone 14 vào tháng 9/2022. Các đại lý cho biết hiện số lượng iPhone 11 nguyên seal còn khá ít. Đến nay, nguồn cung của sản phẩm này tại các hệ thống bán lẻ cũng đang dần hạn chế, chỉ còn hai phiên bản màu đen và trắng.

iPhone 12 giảm còn 12,59 triệu đồng

So với thời điểm đầu tháng, giá iPhone 12 tiếp tục được một số hệ thống điều chỉnh giảm về mức 12,59 triệu đồng cho phiên bản 64GB.

Theo đó, iPhone 11 64GB có giá 12,59 triệu đồng tại hệ thống CellphoneS và Minh Tuấn Mobile, 13,19 triệu đồng tại Thế giới di động, 14,99 triệu đồng cho bản 64GB màu xanh dương tại Di Động Việt.

So với người tiền nhiệm, iPhone 12 có thiết kế vuông vắn hiện đại và sang trọng hơn.

iPhone 12 đang phải chịu sức ép từ chính "đàn em" iPhone 11. Tuy nhiên, theo đại diện của Hoàng Hà Mobile, nguồn cung của iPhone 11 trên thị trường đang dần khan hiếm sau khoảng thời gian bị Apple "khai tử".

iPhone 13 giảm còn 15,49 triệu đồng

Mẫu iPhone 13 cũng được giảm xuống còn 15,49 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Cụ thể, iPhone 13 128GB có giá còn 15,49 triệu đồng tại hệ thống Di Động Việt và Viettel Store, 15,85 triệu đồng tại CellphoneS. Tại FPT Shop và Thế giới di động, model này đang có giá lần lượt là 15,99 và 16,49 triệu đồng. Mức giá trên có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy theo chính sách bán hàng của từng hệ thống.

Theo số liệu của Display Supply Chain Consultants (DSCC), iPhone 13 là mẫu điện thoại thông minh bán chạy thứ hai thế giới (chỉ sau iPhone 14) tính đến quý 2 năm 2023. Theo bà Phùng Phương, model này cũng luôn nằm trong top 5 smartphone bán chạy tại Di Động Việt.

iPhone 15 giảm còn 21,59 triệu đồng

iPhone 15, mẫu flagship mới nhất được Apple trình làng trong tháng 9 năm nay cũng không đứng ngoài cuộc khi giảm 1,4 - 1,5 triệu đồng so với mức niêm yết.

Hiện, iPhone 15 đang được chào bán với giá 21,59 triệu đồng cho bản 128GB tại Di Động Việt, 21,89 triệu đồng tại CellphoneS, 21,99 triệu đồng tại Viettel Store. Tại FPT Shop và Thế giới di động, model này đang có giá 21,99 triệu đồng.

Với phiên bản iPhone 15 Pro Max, mức giá thấp nhất hiện tại là 32,69 triệu đồng. Mức giảm trên được đánh giá là khá lớn so với mặt bằng chung hằng năm do năm nay iPhone 15 được mở bán sớm hơn hẳn.

Theo bà Phùng Phương, đại diện thống Di Động Việt, đây được xem là thời điểm vàng nếu người tiêu dùng muốn sở hữu chiếc smartphone này. Nhiều đại lý dự đoán iPhone 15 Pro Max có thể bật tăng trở lại vào cận Tết âm lịch.

Trái ngược với các mẫu máy trên, mức giá của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lại tăng cao do nguồn cung khan hiếm. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 27 triệu đồng cho phiên bản 128GB, tăng 1,2 triệu đồng so với giai đoạn cuối tháng 8. Mức giá của phiên bản iPhone 14 Pro cũng tăng thêm 1 triệu đồng so với trước đây.