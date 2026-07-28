Thị trường đổi chiều, cuộc đua trà sữa dưới 30.000 đồng lên ngôi: Bí quyết chung đặc biệt của các chuỗi đang mở rộng “thần tốc”

Không cần mặt bằng đắt đỏ hay giá bán cao, những chuỗi trà sữa giá rẻ này đang âm thầm phủ kín thị trường.

Không cần mặt bằng đắt đỏ hay giá bán cao, những chuỗi trà sữa giá rẻ này đang âm thầm phủ kín thị trường.

Từng có thời điểm, một ly trà sữa giá 60.000-70.000 đồng trở thành là lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Các thương hiệu quốc tế đua nhau mở cửa hàng tại những vị trí đắc địa, đầu tư không gian rộng, thiết kế bắt mắt và liên tục ra mắt sản phẩm mới để chinh phục khách hàng. Thế nhưng chỉ sau vài năm, bức tranh của thị trường đã thay đổi đáng kể.

Thay vì những hàng dài người xếp hàng trước các chuỗi trà sữa cao cấp, giờ đây, các thương hiệu có giá chỉ từ 19.000-30.000 đồng lại trở thành tâm điểm.

Các thương hiệu trà sữa mới liên tục xuất hiện, khiến thị trường ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh hơn (Ảnh: threads)

Trên nhiều tuyến phố quanh trường đại học hay khu văn phòng, những cái tên như: Trà sữa Tam Hảo, Hồng Trà Ngô Gia, Trà sữa Viên Viên, Ô Long Gia Gia,... xuất hiện ngày càng dày đặc, tạo nên một làn sóng cạnh tranh mới trong ngành đồ uống.

Đằng sau cuộc đua này không đơn thuần là câu chuyện "giá rẻ", mà phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người Việt sau giai đoạn kinh tế nhiều biến động.

"Chiếm" khu sinh viên trước khi chiếm thị trường

Chỉ vài năm trước, một ly trà sữa giá 60.000-70.000 đồng vẫn được xem là lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ. Khi ấy, các thương hiệu không chỉ bán đồ uống mà còn bán cả trải nghiệm, từ không gian rộng, thiết kế đẹp đến những góc "check-in" được đầu tư bài bản.

Nhưng khi người tiêu dùng bắt đầu ưu tiên kiểm soát chi tiêu, ngay cả những khoản mua sắm nhỏ mỗi ngày cũng được cân nhắc kỹ hơn. Thay vì bỏ gần 70.000 đồng cho một ly trà sữa, nhiều người sẵn sàng chuyển sang những thương hiệu có giá chỉ từ 20.000-30.000 đồng để có thể thưởng thức thường xuyên hơn.

Sự thay đổi này mở ra cơ hội cho một thế hệ thương hiệu mới. Thay vì cạnh tranh bằng hình ảnh cao cấp, họ chọn cách tiếp cận số đông bằng mức giá dễ tiếp cận, quy mô cửa hàng vừa phải và tốc độ mở rộng nhanh.

Quan sát bản đồ cửa hàng của các thương hiệu đang tăng trưởng mạnh có thể thấy một điểm chung khá rõ. Họ gần như không ưu tiên các trung tâm thương mại hay những tuyến phố có chi phí thuê cao, mà tập trung phủ kín những khu vực đông sinh viên và người trẻ.

Tại Hà Nội, các tuyến Chùa Láng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Trần Đại Nghĩa hay khu vực Làng SOS đang trở thành "đại bản doanh" của hàng loạt chuỗi trà sữa mới. Chỉ trên một đoạn đường ngắn, người tiêu dùng có thể bắt gặp nhiều thương hiệu khác nhau nằm cạnh nhau.

Không khó để bắt gặp những dãy cửa hàng trà sữa nằm cạnh nhau chỉ trong vài trăm mét, tạo nên cuộc đua giành khách giữa các thương hiệu bình dân

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại TP.HCM. Các khu vực quanh Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Sư phạm, Đại học Công nghiệp hay nhiều khu dân cư trẻ liên tục xuất hiện những cửa hàng trà sữa mới.

Việc lựa chọn vị trí không phải ngẫu nhiên. Sinh viên là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng trà sữa cao nhưng cũng đặc biệt nhạy cảm với giá, nên chỉ cần chênh lệch 10.000-20.000 đồng mỗi ly cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua.

Thay vì hướng đến lợi nhuận lớn trên từng sản phẩm, các thương hiệu mới chấp nhận bán với giá thấp hơn để tăng số lượng khách và tần suất mua. Cùng với mô hình cửa hàng nhỏ, tối ưu chi phí vận hành và phát triển nhượng quyền, họ nhanh chóng mở rộng hệ thống chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ cạnh tranh bằng mức giá niêm yết, nhiều thương hiệu còn sử dụng các chương trình khuyến mãi ngắn hạn để tạo sức hút và kéo khách đến cửa hàng. Những chiến dịch đồng giá chỉ vài nghìn đồng mỗi cốc thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Hình ảnh dòng người xếp hàng dài tại cửa hàng Ô Long Gia Gia trong thời điểm triển khai chương trình đồng giá 1.000 đồng mỗi cốc cho thấy hiệu ứng mạnh của các chiến dịch giá sốc trong việc tạo sự chú ý và thu hút khách hàng (Ảnh cắt từ video)

Đây không chỉ là cách các thương hiệu mới nhanh chóng gia tăng độ nhận diện trong cuộc đua giành thị phần, mà còn là mô hình từng giúp nhiều chuỗi đồ uống tại Trung Quốc và Đài Loan tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.

Chất lượng vẫn là chủ đề gây tranh luận

Bán một ly trà sữa với giá dưới 30.000 đồng không phải là điều quá khó. Điều khó hơn là duy trì chất lượng đủ ổn định để khách hàng quay lại lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau đó.

Để giữ mức giá thấp, phần lớn các chuỗi đều theo đuổi mô hình vận hành tương tự nhau. Họ thu gọn diện tích cửa hàng, ưu tiên bán mang đi hoặc giao hàng qua ứng dụng, đồng thời tinh giản thực đơn, chỉ tập trung vào những dòng đồ uống bán chạy như hồng trà sữa, ô long sữa, lục trà sữa hay trà trái cây.

Nhờ tối ưu chi phí mặt bằng, nhân sự và quy trình pha chế, doanh nghiệp có thể duy trì mức giá chỉ từ 19.000-30.000 đồng mỗi ly, đồng thời dành nguồn lực để mở rộng hệ thống với tốc độ nhanh.

Dù chất lượng vẫn còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận sự đón nhận của thị trường và khả năng nhanh chóng chiếm lĩnh tệp khách hàng trẻ mà các thương hiệu này có được nhờ chiến lược giá thấp, mở rộng điểm bán và liên tục tạo ưu đãi

Trong nhóm các thương hiệu đang tăng trưởng mạnh, Hồng Trà Ngô Gia là cái tên nổi bật nhất. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, chuỗi này hiện đã phát triển lên hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc. Trên các hội nhóm yêu thích trà sữa, thương hiệu được đánh giá cao nhờ vị trà khá đậm, mang phong cách Đài Loan với những món như hồng trà sữa truyền thống, trà bí đao hay trà sen bát bảo.

Dù vậy, Hồng Trà Ngô Gia cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Một số khách hàng cho rằng một vài dòng đồ uống vẫn khá nhạt hoặc chất lượng giữa các cửa hàng chưa thực sự đồng đều.

Trong khi đó, Tam Hảo thu hút khách nhờ mức giá thuộc nhóm thấp nhất thị trường, nhưng nhiều người cho rằng lượng topping còn khá khiêm tốn. Trà sữa Viên Viên được đánh giá có vị thanh, ít ngọt và dễ uống, còn Ô Long Gia Gia ghi điểm nhờ vị trà rõ hơn và topping khá nhiều, dù mức giá cũng nhỉnh hơn các đối thủ.

Tam Hảo cũng là một trong những cái tên đang tạo sức hút trên thị trường trà sữa bình dân (Ảnh: threads)

Nhìn chung, phần lớn các thương hiệu đều nhận được cả lời khen lẫn góp ý. Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng đều cho rằng, với mức giá khoảng 20.000-30.000 đồng mỗi ly, những hạn chế về topping hay độ đậm nhạt của đồ uống là điều có thể chấp nhận nếu chất lượng được duy trì ổn định.

Đó cũng là khác biệt lớn giữa làn sóng trà sữa bình dân và các thế hệ thương hiệu trước đây. Nếu trước kia, các chuỗi bán một trải nghiệm với không gian đẹp và hình ảnh cao cấp, thì nay họ hướng đến việc trở thành một lựa chọn quen thuộc trong nhịp sống mỗi ngày.

Nói cách khác, điều các chuỗi trà sữa giá rẻ đang bán không chỉ là một ly đồ uống, mà là khả năng tiêu dùng thường xuyên. Khi giá bán đủ thấp để một ly trà sữa trở thành khoản chi có thể lặp lại nhiều lần trong tuần, thương hiệu cũng có cơ hội trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của khách hàng.

Cuộc cạnh tranh giờ đây không còn nằm ở việc ai có cửa hàng đẹp hơn hay bán ly trà sữa đắt hơn, mà ở khả năng cân bằng giữa giá bán, chất lượng và tốc độ mở rộng hệ thống. Với đà phát triển hiện nay, phân khúc trà sữa bình dân nhiều khả năng sẽ còn là "điểm nóng" của ngành F&B trong những năm tới.