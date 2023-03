Thị trường điện thoại cao cấp gần như chỉ có một cái tên, chiếm hơn một nửa doanh thu smartphone toàn cầu

Theo thông tin do hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố, doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu năm 2022 giảm 12% so với năm 2021. Tuy nhiên, doanh số bán điện thoại di động cao cấp trên 600 đô la Mỹ đã vượt qua xu hướng và tăng lên 1%, đưa mảng điện thoại di động này chiếm hơn nửa tổng doanh thu toàn thị trường lần đầu tiên (55%).

Trong số đó, Apple độc chiếm 75% thị trường điện thoại di động cao cấp. Phân khúc giá tăng trưởng nhanh nhất là thiết bị cầm tay trên 1.000 USD (tăng 38% so với cùng kỳ năm trước), do người tiêu dùng khá giả có nhiều khả năng đối phó với những khó khăn kinh tế vĩ mô như lạm phát.

Ngoài ra, khi điện thoại thông minh trở thành thiết bị trung tâm hơn trong cuộc sống, mọi người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho thiết bị di động và giữ chúng trong thời gian dài hơn.

Xét về mặt thương hiệu, doanh số bán iPhone tăng 6% so với cùng kỳ, mở rộng thị phần để chiếm 3/4 tổng doanh số bán hàng trong phân khúc này. Apple có lẽ đã phát triển hơn nữa nếu không chịu tác động từ sự cố gián đoạn sản xuất iPhone 14 Pro và Pro Max vào năm ngoái. Bên cạnh đó, Apple cũng được hưởng lợi từ sự sa sút của Huawei tại Trung Quốc.

Theo sau Apple, doanh số điện thoại cao cấp của Samsung giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do đánh mất cơ hội tại thị trường Trung Quốc cùng việc ra mắt dòng flagship Galaxy S22 muộn hơn so với những năm trước. Điện thoại di động màn hình gập của hãng doanh số tốt, năm ngoái đã xuất xưởng gần 12 triệu chiếc, chiếm hơn 80% toàn bộ thị trường máy gập, tuy nhiên do tỷ lệ thâm nhập còn rất thấp nên sức hút chung của thương hiệu này còn hạn chế.

Cả Huawei và Xiaomi đều giảm hơn 40%. Huawei bị hạn chế về khả năng cạnh tranh trên thị trường điện thoại cao cấp do những hạn chế về phần cứng như chip 5G, trong khi Xiaomi gặp khó khăn hơn do suy thoái ở thị trường nội địa và thị trường nội địa chiến lược dự trữ quá tích cực trước đó.

Honor và Google đã tăng trưởng đáng kể (tốc độ tăng trưởng của cả hai đều vượt quá 110%), nhưng phần lớn là do nền tảng thấp trước đó. Honor đã mở rộng thị phần tại Trung Quốc nhờ dòng Magic và họ cũng sẽ mở rộng ra các thị trường nước ngoài như Châu Âu trong năm nay. Google đã đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào lĩnh vực điện thoại di động vào năm ngoái và dòng Pixel 6 là thế hệ bán chạy nhất.

Xét về mức độ phổ biến của hệ điều hành, Android đang nhường thị phần cho iOS ở phân khúc cao cấp. iOS chiếm 3/4 tổng doanh số bán smartphone trên thị trường cao cấp. Xem xét tỷ lệ doanh thu và quỹ đạo tăng trưởng nhất quán, thị trường cao cấp là phân khúc quan trọng nhất.

Hãng Counterpoint trước đây đã chia sẻ rằng ngay cả với điện thoại thông minh tầm trung và giá rẻ, Apple vẫn chiếm 8 trong số 10 điện thoại bán chạy nhất năm ngoái.

Đối với Apple, sự tăng trưởng ở các thị trường trưởng thành đến từ việc nâng cấp cơ sở đã cài đặt cùng tính kết dính của hệ sinh thái iOS với nhiều thiết bị và dịch vụ cao. Nếu một người dùng iPhone cũng sở hữu Apple Watch hoặc MacBook, bản nâng cấp smartphone tiếp theo của cá nhân đó có thể sẽ là một chiếc iPhone khác đời cao hơn.

Ngoài ra, do giá trị thương hiệu đầy tham vọng của Apple và sự mở rộng từng bước, doanh số bán hàng của hãng cũng đang tăng lên ở các nền kinh tế mới nổi. Việc Android mất thị phần vào tay iOS ở phân khúc cao cấp cũng là một trong những nguyên nhân khiến Google đẩy mạnh phát triển mảng smartphone.

Tuy nhiên, Android có thể chứng kiến một làn sóng tăng trưởng mới vào năm 2023 khi có nhiều OEM tung ra dòng thiết bị có thể gập lại của phân khúc cao cấp trong năm nay. Tại Trung Quốc, các sản phẩm có thể gập lại đang được thiết lập để mở rộng sang các thị trường quốc tế. Ví dụ như Honor đang tiến vào thị trường châu Âu để giành thị phần tại đây trong năm nay.

Nguồn: Counterpoint Research