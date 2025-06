Thi tốt nghiệp THPT 2025: Các địa phương có phương án ứng phó tình huống bất thường

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Thời điểm này, các tỉnh, thành phố ráo riết chuẩn bị, rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng tổ chức kỳ thi đặc biệt.

Ứng phó với sạt lở, mưa lũ

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Lương Ngọc Huyên cho biết, năm nay, nhà trường có 323 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác ôn tập cho học sinh được nhà trường chú trọng từ sớm. Ngay từ khi Bộ GD&ĐT ban hành cấu trúc đề tham khảo, nhà trường đã cho các em học sinh làm quen với cách ra đề mới.

"Việc ban hành cấu trúc đề thi sớm giúp các nhà trường có thời gian điều chỉnh về mặt kỹ thuật, phương pháp. Giáo viên, học sinh được làm quen các nội dung tăng cường ngữ liệu thực tế vào đề thi. Việc ban hành chỉ đạo sớm, kịp thời cũng giúp nhà trường chủ động, chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho học sinh, giáo viên", thầy Lương Ngọc Huyên nói.

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT Huỳnh Văn Chương động viên học sinh Tuyên Quang trước kỳ thi.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang chia sẻ, năm nay toàn tỉnh có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi. Địa phương bố trí 30 điểm thi và huy động hơn 1.700 cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi. Đến thời điểm này, kế hoạch tổ chức kỳ thi đảm bảo tiến độ, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án hỗ trợ thí sinh dự thi ở, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác in sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, công tác chấm thi được tỉnh Tuyên Quang chú trọng, đảm bảo an ninh, bảo mật, siết chặt từng khâu, từng việc.

Theo bà Hiền, để thí sinh không bỡ ngỡ với kỳ thi đầu tiên của chương trình mới, Sở GD&ĐT đã cho học sinh thi thử, làm quen với kỳ thi. Sau khi có kết quả thi thử, ngành đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch dạy học, ôn tập, biên soạn đề kiểm tra, đề thi thử, có phương pháp ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khẳng định, kỳ thi năm nay có những điểm đặc biệt hơn vì thi theo chương trình mới, vì bối cảnh thực hiện sáp nhập, thành lập chính quyền địa phương 2 cấp nhưng địa phương rà soát chặt chẽ, đảm bảo các khâu theo đúng Quy chế để Kỳ thi diễn ra công bằng, minh bạch.

Đặc biệt, địa phương có phương án dự phòng ứng phó với các tình huống mưa lũ, sạt lở có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn, đi lại, di chuyển, ăn ở cho học sinh tại một số huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa đến điểm thi trên địa bàn.

Hỗ trợ thí sinh ở xa đi lại

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay địa phương có số lượng thí sinh dự thi rất lớn với hơn 124.000 em, tăng gần 16.000 so với năm ngoái. Dù chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc việc vận hành bộ máy chính quyền ba cấp, tuy nhiên, Ban Chỉ đạo thi của các quận, huyện đều khẳng định trách nhiệm và tinh thần nghiêm túc để chỉ đạo, tổ chức kỳ thi đồng thời có phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Thời điểm này, 100% các điểm thi đều được kiểm tra kỹ càng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi. Để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai các chương trình "Sinh viên tình nguyện ", "Tiếp sức mùa thi" với sự tham gia của hơn 8.000 tình nguyện viên."Hà Nội triển khai hệ thống bản đồ số để thí sinh kiểm tra thông tin điểm thi, đi lại thuận lợi", ông Cương nói.

Tỉnh Bắc Ninh năm nay có gần 20.000 thí sinh dự thi. Tỉnh đã bố trí 28 điểm thi và huy động gần 2.900 cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi.

Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh ông Nguyễn Hữu Bình cho biết, đơn vị đã chủ trì triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi, thành lập Hội đồng thi và các ban chuyên trách. Các sở, ngành liên quan như Công an, Y tế, điện lực, Đoàn thanh niên... đều xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Bảo mật đề thi nghiêm ngặt

Công tác bảo mật đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt theo ba vòng cách ly độc lập, có lực lượng công an giám sát 24/24 giờ. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh ở xa, gặp khó khăn về đi lại, chỗ ở, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra tủ đựng đề thi, bài thi tại Bắc Ninh.

Khu vực chấm thi được kiểm soát nghiêm ngặt, có camera giám sát, lực lượng an ninh túc trực liên tục. Với 200 cán bộ chấm thi được tuyển chọn kỹ lưỡng, công tác chấm thi sẽ diễn ra nghiêm túc, khách quan.

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại các địa phương, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, dạy tốt, học tốt, học sinh có kiến thức vững chắc bước vào kỳ thi cũng giảm yếu tố tiêu cực thi cử vì khi có kiến thức, các em không có ý định gian lận.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban chỉ đạo thi các tỉnh rà soát lại các điều kiện chuẩn bị trước kỳ thi, chuẩn bị chủ động ứng phó với các tình huống về thiên tai, thi cử có thể xảy ra.

Quán triệt tinh thần "4 đúng-3 không", ông Thưởng nhắc lại, "4 đúng" là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. "3 không" là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Trong kỳ thi, Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương quán triệt tinh thần "3 bảo đảm" của Thủ tướng Chính phủ. Đó là bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi. Bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi.