Thi tốt nghiệp THPT 2022: Đã xuất hiện bài thi Ngữ Văn đạt 9,5 điểm

Hôm nay, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chấm thi tại hai Hội đồng chấm thi tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội đồng chấm thi tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết Sở chỉ đạo các Điểm thi chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định (tủ đựng đề thi riêng, tủ đựng bài thi riêng, có khóa chắc chắn, camera giám sát, lưu điện…), có kế hoạch cử người trực 24/24 giờ.

Đồng thời chỉ đạo mỗi Điểm thi bố trí ô tô, cử 1 lãnh đạo Điểm thi , 1 công an áp tải để vận chuyển giao nộp bài thi về Hội đồng thi ngay sau buổi thi cuối cùng kết thúc.

Công tác giao nhận bài thi hoàn thành vào lúc 20h00 ngày 08/7/2022; Hội đồng thi cử cán bộ Ban thư ký cùng với công an trực bảo vệ bài thi 24/24h theo đúng quy định.

Các phòng chấm thi và bảo quản bài thi đều có camera an ninh giám sát (không có kết nối Internet) ghi hình toàn bộ hoạt động trong phòng.

Có bố trí bộ lưu điện dự phòng, dung lượng lưu trữ tối thiểu là 21 ngày; Bố trí 2 tủ bảo quản bài thi; bố trí 1 thùng để điện thoại và vật dụng cá nhân không được phép mang vào phòng chấm bài thi; có đủ các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có phương án phòng chống lụt, bão.

Về công tác chấm thi tự luận, bà Đinh Thị Hường, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho hay, hôm qua, Hội đồng thi đã tiến hành chấm chung 10 bài thi Ngữ văn để thảo luận đáp án. Kết quả, chấm đã có bài thi đạt trên 9 điểm và có bài thi đạt dưới điểm trung bình.

Còn tại Hội đồng chấm thi tỉnh Bắc Giang, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay Sở phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra kỹ thuật các thiết bị phục vụ chấm bài thi trắc nghiệm; kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại khu vực chấm thi và phòng bảo quản bài thi; có phương án bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực chấm thi; bố trí cán bộ phòng PA03 Công an tỉnh trực 24 giờ/ngày để phối hợp, xử lý các tình huống về an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình chấm thi và bảo đảm an ninh, an toàn cho bài thi khi lưu giữ trong các phòng bảo quản bài thi.

Bà Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng ban chấm thi tự luận, Hội đồng chấm thi tỉnh Bắc Giang cho hay hôm qua, Ban chấm thi đã tổ chức chấm chung 10 bài thi Ngữ văn để thảo luận đáp án. Kết quả chấm chung cho thấy có 1 bài thi đạt 9,5 điểm, có 1 bài thi dưới trung bình, đạt 4,25 điểm, có 4 bài thi đạt từ 7-8 điểm, 3 bài thi đạt từ 5-7 điểm...

Từ chiều qua, Ban chấm thi tự luận đã tiến hành chấm riêng. Đến hôm nay đã có bài thi bị điểm liệt là 0 điểm. Bà Hải thông tin bài thi này thí sinh chỉ viết đúng 5 từ.