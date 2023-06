Thí sinh bị ngạt trong ôtô không được xét đặc cách vào lớp 10 công lập

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ-ĐT) TP Hải Phòng, sau khi nắm được vụ việc em Phạm Ngọc K. (SN 2008, học sinh lớp 9D Trường THCS Trường Sơn, huyện An Lão) cùng bố và chị gái bị ngạt khi ngủ trong xe ôtô, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức thăm viếng, chia sẻ với học sinh và gia đình. Tuy nhiên, đơn vị chưa nhận được đề xuất của Phòng GĐ-ĐT huyện An Lão về hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh không may gặp tai nạn.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Kiến An cấp cứu.

Cũng theo đại điện Sở GĐ-ĐT Hải Phòng, theo quy chế tuyển sinh, không có nội dung áp dụng xét đặc cách trong trường hợp này. Do đó, nếu học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT ngay trong năm học 2023-2024, Sở sẽ yêu cầu các nhà trường tư thục tiếp nhận học sinh; đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập.

Trường hợp học sinh có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 THPT trường công lập, học sinh sẽ tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Xin đặc cách vào lớp 10 cho nữ sinh bị ngạt trong ôtô cùng bố và chị gái

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, em Phạm Ngọc K. cùng với bố và chị gái được người thân phát hiện bị ngạt khi đang nằm ngủ trong xe ôtô của gia đình ở huyện An Lão vào khoảng 3 giờ sáng 2-6. Đêm 1-6 và rạng sáng 2-6, khu vực nhà các nạn nhân bị mất điện trong khi trời rất nóng.



Sau khi các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người chị gái đã tử vong, còn em K. và bố hồi tỉnh.

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Lão, cho hay sáng cùng ngày 2-6, em K. dự kiến sẽ thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Theo ông Dũng, Phòng GD-ĐT đã hướng dẫn gia đình và nhà trường làm đơn gửi Phòng GD-ĐT huyện An Lão để phòng làm tờ trình báo cáo Sở GD-ĐT Hải Phòng xin đặc cách cho nữ sinh K. được tuyển thẳng vào trường THPT Quốc Tuấn.