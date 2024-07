Thi Miss Universe Vietnam, Hoa hậu Kỳ Duyên có phải trả lại vương miện?

Rầm rộ MXH từ tối 10/7 đến nay chính là màn công bố thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên Fanpage Miss Universe Vietnam. Khắp các diễn đàn sắc đẹp, netizen bàn tán rôm rả và hầu hết phản ứng của công chúng chính là sự bất ngờ. Bởi lẽ Kỳ Duyên từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Việc Kỳ Duyên tạm gác quá khứ, cất đi danh hiệu cao quý để lần nữa làm thí sinh trong một cuộc thi nhan sắc là điều quá sức tưởng tượng của nhiều người nhưng lại xảy ra.

Ngoài ra, câu chuyện Kỳ Duyên lần nữa thi Hoa hậu kéo theo nhiều thắc mắc của fan sắc đẹp - đó là liệu người đẹp có phải từ bỏ danh hiệu để làm thí sinh hay không và trong viễn cảnh nếu Kỳ Duyên đăng quang thì cô có bị Hoa hậu Việt Nam tước vương miện?

Kỳ Duyên gây chấn động MXH khi công bố quay lại đường đua nhan sắc, cụ thể là Miss Universe Vietnam 2024

Kể từ khi các cuộc thi nhan sắc nở rộ và thu hút sự chú ý của khán giả, việc các người đẹp từng giành được thành tích một cuộc thi khác và chấp nhận thi lại để chinh phục danh hiệu mới là chuyện không mới mẻ - nhưng đó là ở quốc tế. Ví dụ như Catriona Gray - trước khi đăng quang Miss Universe 2018 thì cô từng lọt top 5 Miss World 2016. Và đương nhiên để thi một cuộc quốc tế khác đồng nghĩa với việc Catriona Gray phải thi lại và đăng quang ở cuộc thi con trong nước. Catriona Gray cũng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp ở quốc tế bỏ danh hiệu cũ để thi lại.

Một trường hợp khác, Claire Elizabeth Parker - người đẹp Úc từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015. Dù đã có danh hiệu quốc tế nhưng cô vẫn đưa ra quyết định táo bạo khi ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu trong nước để tìm cơ hội đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Tuy nhiên Claire Elizabeth Parker không vượt qua nổi vòng sơ tuyển tại cuộc thi trong nước. Kết cục của Claire Elizabeth Parker không may mắn như Catriona Gray khi cô bị BTC cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tước vương miện với lý do không hoàn thành nghĩa vụ của người đăng quang.

Việc bỏ danh hiệu để chinh phục vương miện ở cuộc thi khác là điều không quá lạ lẫm

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 bị tước vương miện vì đăng ký thi lại nhằm tìm cơ hội đến với Miss Universe 2019

Còn ở Việt Nam, việc chấp nhận trở thành thí sinh lần nữa dù đã từng đăng quang khá hiếm gặp. Một vài trường hợp có thể kể như Thúy Vân - Á hậu Hoa hậu Quốc tế 2015 thi lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và đạt vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Hay Ngọc Châu - cô từng là Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 nhưng sau đó thi lại ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và đăng quang.

Thúy Vân và Ngọc Châu dù thi lại nhưng những thành tích cũ không bị xóa đi mà còn gộp chung vào bảng danh hiệu. Tuy nhiên, trong năm đương nhiệm, các người đẹp sẽ sử dụng danh hiệu mới nhất của mình. Còn sau đó, tùy thuộc vào cá nhân và các yếu tố khách quan khác mà Ngọc Châu hay Thúy Vân muốn sử dụng danh hiệu nào để giới thiệu về bản thân hoặc xuất hiện trong các hoạt động khác.

Ngọc Châu và Thúy Vân từng là những người đẹp có danh hiệu ở cuộc thi khác nhưng vẫn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Riêng với Kỳ Duyên, nhiều người nhận định đây là trường hợp khá đặc biệt bởi cô từng đăng quang một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia là Hoa hậu Việt Nam. Thế nên nhiều người thắc mắc về chuyện người đẹp Nam Định phải chăng chấp nhận từ bỏ danh hiệu cũ hoặc sẽ bị tước vương miện nếu như đăng quang cuộc thi mới.

Trước thắc mắc của khán giả về trường hợp của thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người từng đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 có phải bỏ danh hiệu cũ trước thềm ghi danh Miss Universe Vietnam 2024 hay không, bà Thuý Nga - CEO của Miss Universe Vietnam cho biết: "BTC Miss Universe Vietnam chúng tôi tuân thủ các quy định của Pháp luật và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Về việc thí sinh tham gia Miss Universe Vietnam từng đạt các danh hiệu thì thí sinh đó phải làm việc với BTC - đơn vị tổ chức cuộc thi trước đó".

Tuy nhiên, khi profile của Kỳ Duyên được đăng tải trên fanpage chính thức chương trình, điều đó đồng nghĩa với việc Hoa hậu Việt Nam 2014 hoàn toàn được BTC chấp thuận tham gia với tư cách thí sinh ở Miss Universe Vietnam. Bản thân Kỳ Duyên khi bước đến cuộc thi mới chắc hẳn cũng đã xác định trước có thể đối mặt với nhiều tình huống xảy đến, kể cả là mất đi danh hiệu cũ.

Câu chuyện danh hiệu và vương miện của Kỳ Duyên sau khi cô tham gia Miss Universe Vietnam được nhiều người thắc mắc

Chúng tôi cũng đã liên hệ với ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trước đây để tìm hiểu thêm, tuy nhiên ông chỉ chia sẻ, vấn đề này sẽ được BTC mới đánh giá có ảnh hưởng hay không đến thương hiệu Hoa hậu Việt Nam để đi đến quyết định.

Kỳ Duyên từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 vào năm 18 tuổi. Sau khi đạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi danh giá, cô trở thành cái tên được săn đón tại các sàn diễn thời trang. Bên cạnh đó, người đẹp từng là huấn luyện viên và host của những chương trình truyền hình thực tế nổi bật như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam 2023, KOC Vietnam 2023…

