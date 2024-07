Dược sĩ Tiến sau khi công bố thí sinh Kỳ Duyên: "Mọi lỗi lầm ngày xưa xí xóa cho nhau nhé..."

Tối 10/7, cả cõi mạng xôn xao rần rần trước thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên ghi danh tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Sau khi thông tin này rầm rộ trên MXH, chia sẻ của phía nhà sản xuất chương trình là Dược sĩ Tiến về sự xuất hiện của thí sinh Kỳ Duyên cũng nhận được sự quan tâm.

Trước đông đảo báo chí và cơ quan truyền thông, Dược sĩ Tiến cũng bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định này của Kỳ Duyên: "Mỗi lần Hương Giang nói chấn động là chấn động thật. Cái nết của tôi nói chấn động là còn giả. Nãy giờ tôi hồi hộp, họp báo chỉ mong xuống sớm để xem Hương Giang đăng ai, là Nguyễn Cao Kỳ Duyên ạ.

Bởi vì có thể cuộc thi năm nay, thương hiệu này đã tạo được lòng tin, uy tín nhất định. Và đặc biệt cô gái ấy tham gia cuộc thi này không phải vì danh hiệu hay vương miện mà cô ấy bị thuyết phục bởi sức mạnh cộng đồng mà chúng tôi đưa ra. Đối với Kỳ Duyên, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã có đủ danh tiếng địa vị trong nghề của mình và không cần thiết tham gia bất cứ cuộc thi nào mà cô ấy vẫn có thể gọi là mentor. Nhưng nếu có điều gì đó mà khiến Kỳ Duyên bị thuyết phục, tôi nghĩ đó chính là ý nghĩa cho cộng đồng, chứ không phải thứ gì đó khác".

Dược sĩ Tiến chia sẻ về Hoa hậu Kỳ Duyên ở buổi họp báo (Nguồn: Đi soi sao đi)

Anh cho rằng điều khiến cô quyết định tham gia cuộc thi là ý nghĩa dành cho cộng đồng

Ngoài ra, Dược sĩ Tiến còn chia sẻ kỷ niệm đặc biệt với Hoa hậu Kỳ Duyên vào năm 2018. Thời điểm đó, anh làm giám khảo còn cô đảm nhận vai trò là mentor của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2018. Dược sĩ Tiến cho biết Kỳ Duyên là người làm việc vô cùng chuyên nghiệp, con người cá tính và đặc biệt sống tình cảm. "Tôi có nhiều kỷ niệm với Kỳ Duyên. Đầu tiên khi tôi ngồi ghế nóng của chương trình truyền hình thực tế là Siêu mẫu Việt Nam năm 2018. Tôi làm giám khảo còn Kỳ Duyên làm mentor, huấn luyện viên. Đợt đó chung với Hương Giang. Tôi thấy Kỳ Duyên là người làm việc chuyên nghiệp, bài bản và đặc biệt là rất cá tính.

Tôi nhớ có 1 lần tôi khuyên thí sinh về team của Hương Giang xong Kỳ Duyên phản ứng liền trên sóng luôn. Xin lỗi Kỳ Duyên nhé, ngày xưa tôi còn nhỏ nhỏ người, ngây thơ khờ dại không nói lại. Chứ bây giờ với cái miệng của tôi thì nói lại em rồi. Đặc biệt, Kỳ Duyên là người sống tình cảm. Trong những lần tôi làm việc với người bạn của Kỳ Duyên là Diệp Lâm Anh chẳng hạn. Ngồi kế Diệp Lâm Anh là Kỳ Duyên mua cho tôi 1 tô luôn. Cho nên tôi nghiện cái tô cháo lòng mà nhiều thịt đó. Cho nên mọi lỗi lầm Siêu mẫu Việt Nam hồi xưa xí xoá cho nhau nhé", anh cho hay.

Dược sĩ Tiến cho biết Kỳ Duyên là người làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và sống tình cảm

Anh và Kỳ Duyên từng cùng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2018

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi ghi danh dự thi Miss Universe Vietnam 2024. Chia sẻ về lý do đến với đấu trường nhan sắc Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp sinh năm 1996 bày tỏ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã chống lại nó trong một thời gian rất dài, tính đến nay là 2 năm. Nhưng đã đến lúc Duyên không thể ngừng nghĩ về nó, một giấc mơ bước ra đấu trường quốc tế, sánh vai những người phụ nữ đến từ các đất nước khác nhau trên toàn thế giới.



Để giới thiệu rằng người phụ nữ Việt Nam ở năm 2024 như thế nào. Những điều lớn lao luôn thôi thúc Duyên rằng mình bắt buộc phải làm trước khi 30 tuổi, viết tiếp những trang sách còn đang dang dở, mà cả 1 tuổi trẻ luôn đau đáu về nó. 2 năm trước, suy nghĩ quá nhiều cứ quyết định rồi lại thôi, bỏ ngỏ ở đó. 2 năm sau, không thể như thế nữa, vì chỉ có duy nhất khoảnh khắc này thôi, cố gắng hết sức nắm lấy Duyên nhé! Những diễn biến trong cuộc thi trong tương lai chưa ai biết nào, Duyên chỉ biết là chuẩn bị đủ hành trang, nghiêm túc, tập trung như bao lần mình đã trải qua các cuộc thi để sống hết mình với nó! Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ quyết định của Duyên nhé!".

Người đẹp Nam Định được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở đấu trường nhan sắc Miss Universe Vietnam 2024

Trước đó, dù đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 song Kỳ Duyên chưa có cơ hội đến với cuộc thi nhan sắc quốc tế. Vì vậy, nhiều cư dân mạng hy vọng ở lần này, mỹ nhân 28 tuổi sẽ giữ phong độ tốt để cạnh tranh vương miện và đại diện Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi 18 tuổi. Thời điểm đó, cô còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi 18 tuổi

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên từng đối diện với những ồn ào. Qua thời gian, cô dần thay đổi tích cực và nhận được sự yêu thương của mọi người. Nhớ lại giai đoạn đó, người đẹp sinh năm 1996 bộc bạch: "Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao lúc đó mình lại như thế. Giá như lúc đó mình không như thế thì bây giờ khác rồi. Đôi khi, góc nhìn này hơi tiêu cực một tí vì cứ nhìn vào những điều khiến mình hối hận như vậy sẽ khiến mình khó thoát ra. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, tôi phải cảm ơn những vấp ngã đó đã tạo nên con người của tôi hôm nay".

Trong chương trình Nhật ký ban công hồi tháng 4, Kỳ Duyên có dịp nhìn lại hành trình của bản thân sau gần 1 thập kỷ vào showbiz. Cô cho biết ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Tiếp xúc với hào quang showbiz từ khi còn trẻ nên Kỳ Duyên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, va vấp.

Cô từng cho biết ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình

Năm nay, cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 đã nâng độ tuổi thí sinh từ 28 lên 33 để thu hút nhiều người tham gia. Độ tuổi tối thiểu của thí sinh là 18 và yêu cầu phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng tiền mặt hai tỷ đồng, lớn nhất trong số các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay.



Sau vòng casting, ban giám khảo sẽ chọn ra top 40 chung cuộc. Các thí sinh sẽ trải qua quá trình huấn luyện và 8 thử thách trước khi vào chung kết dự kiến tổ chức tháng 9 tại TP.HCM. Tân hoa hậu sẽ nhận được vương miện từ Miss Universe Vietnam 2023 - Bùi Quỳnh Hoa và có cơ hội thi Miss Universe lần thứ 73 tại Mexico vào cuối năm 2024.

