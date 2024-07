Sốc: Hoa hậu Kỳ Duyên dự thi Miss Universe Vietnam, chấp nhận bỏ danh hiệu cũ?

Tối 10/4, trên Fanpage chính thức của Miss Universe Vietnam công bố "chiến binh" tiếp theo nhập đường đua, gây sốc đến đông đảo khán giả, đó chính là Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sự xuất hiện của Kỳ Duyên ở đấu trường Miss Universe Vietnam tạo nên cơn bão trên mạng xã hội, bởi lẽ đây là lần đầu tiên 1 mỹ nhân có khả năng từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam để tham gia một đấu trường nhan sắc khác.

Trên bảng thông tin đăng ký, Kỳ Duyên "flex" số đo 3 vòng là 86 - 60 - 94cm, chiều cao 1,76m. Trong tâm thư giới thiệu bản thân, Kỳ Duyên chia sẻ: "Có ai giống như Duyên, một điều gì đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu lâu lâu lại hiện ra như thể thôi thúc nhất định phải thực hiện không? Duyên đã suy nghĩ và chống lại nó trong một thời gian dài. Nhưng ở thời điểm này, cảm xúc đó lại bất ngờ trở lại và Duyên nghĩ mình không thể nào để nó vụt qua một lần nào nữa.

Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, Duyên quyết định quay trở lại với mục tiêu dành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Duyên sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ Duyên vẫn quyết liệt với những quyết định của mình. Mọi người hãy tiếp thêm sức mạnh và ủng hộ Duyên nhé!".

Lần đầu tiên, 1 mỹ nhân đã có danh hiệu Hoa hậu tiếp tục ghi danh Miss Universe Vietnam

Kỳ Duyên cho biết mục đích đến với cuộc thi là viết tiếp ước mơ dang dở

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải không ít ồn ào, thị phi. Hoa hậu Kỳ Duyên không đại diện Việt Nam đến với Miss World, đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Trước Kỳ Duyên, Miss Universe Vietnam 2024 thu hút dàn thí sinh khủng là MLee, Vũ Thuý Quỳnh, Hà Kino... Netizen dự đoán sẽ có cuộc chiến cực khốc liệt của hội mỹ nhân sang - xịn - mịn, vị trí người kết nhiệm Bùi Quỳnh Hoa đáng chờ đợi!

Cách đây 10 năm, Kỳ Duyên vượt qua Diễm Trang và Huyền My để trở thành Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, năm đó cô không được đại diện quốc gia thi quốc tế

Sau 1 thập kỷ, Kỳ Duyên hoàn thiện về kỹ năng, nhan sắc lẫn body

Một số hình ảnh đời thường, đa dạng phong cách của Kỳ Duyên





