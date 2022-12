"Thị hậu" Kim Tae Ri tự bóc phốt: Kênh kiệu, trộm đồ của đạo diễn, thao túng bạn thân

Dù 25 tuổi mới bắt đầu đóng phim, nhưng "Thị hậu Baeksang" Kim Tae Ri nhanh chóng gặt hái được thành công vang dội trong địa hạt điện ảnh. Bên cạnh những bộ phim chất lượng, nữ diễn viên còn được khán giả yêu quý nhờ tính cách mạnh mẽ, sôi nổi và có đôi chút nghịch ngợm.

Thế nhưng mới đây, Kim Tae Ri bất ngờ bị réo tên trong hạng mục Diễn viên ứng xử tệ nhất năm 2022 do các nhà báo điện ảnh xứ Hàn bình chọn. Thậm chí nữ diễn viên còn đứng thứ 2 trong danh sách với 11/34 phiếu bầu. Ngay lập tức cư dân mạng và nhiều người trong ngành giải trí đã "đào" lại các phốt của nữ diễn viên này. Đáng nói, hầu hết các vụ lùm xùm thái độ của Kim Tae Ri đều do... chính cô tự mình thừa nhận, khoe trước phóng viên tại các sự kiện công khai.

Kim Tae Ri vướng lùm xùm về cách cư xử, bị cho là mắc bệnh ngôi sao và thích thao túng tâm lý

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Tae Ri gây sốc khi chia sẻ rằng bản thân từng đi nói xấu và lan truyền tin đồn tiêu cực về người bạn thân nhất hồi tiểu học. Lý do là bởi nữ diễn viên muốn người bạn này không chơi với ai khác ngoài mình. Thậm chí, Kim Tae Ri còn tự hào khoe đã thao túng tâm lý thành công bạn thân, khiến người này ngày càng ỷ lại vào mình. Hiện cả hai vẫn còn chơi thân với nhau.

Đáng chú ý, Kim Tae Ri cũng bày tỏ về 1 sở thích kỳ quặc, chính là trộm đồ của người khác. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận từng trộm đồng hồ của một đạo diễn. Và đến nay, vị đạo diễn đó vẫn chưa biết gì về chuyện này.

Kim Tae Ri gây sốc khi tự "bóc" loạt phốt

Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị tố mắc bệnh ngôi sao, kênh kiệu và thiếu khiêm tốn. Đáng nói, chính Kim Tae Ri từng thừa nhận không thích xuất hiện tại các sự kiện công khai vì bản thân quá nổi tiếng và dễ gây chú ý. Chính vì thế, cô rất sợ sẽ bị người hâm mộ nhận ra và vây quanh.

Trước đó, Kim Tae Ri bị đưa vào danh sách Diễn viên ứng xử tệ năm 2022 vì thái độ không tốt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Alienoid. Trong lúc phỏng vấn, Kim Tae Ri đã vừa trả lời câu hỏi vừa vẽ nguệch ngoạc chữ lên tường. Cô bị cho là "mắc bệnh Na Hee Do" (Na Hee Do là tên nhân vật của cô ở Twenty Five Twenty One) nên đã có thái độ phỏng vấn không đúng mực.



Kim Tae Ri bị phóng viên giải trí chỉ trích vì có thái độ đùa cợt, không đúng mực khi tham gia họp báo

Hiện tại, thông tin này đã khiến Kim Tae Ri bị "mất điểm" trầm trọng trong mắt nhiều cư dân mạng. Tuy vậy, cũng có ý kiến bênh vực nữ diễn viên và cho rằng đây là một phần tính cách của cô. Nhiều người cho rằng có thể tính cách Kim Tae Ri thật thà, bộc trực nên đã gây ra nhiều hiểu lầm, làm mất lòng phóng viên xứ Hàn.



