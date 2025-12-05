Thêm nhiều đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1-1-2026

Huỳnh Như, A. Thanh, Theo nld.com.vn 08:59 05/12/2025
(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, nhiều nhóm lao động mới bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội tới người dân cả nước
