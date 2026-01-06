Thêm kèo mua Mitsubishi Destinator giá mềm chơi Tết: Thực tế còn từ 745 triệu đồng, vẫn rẻ hơn Territory

Sau tháng đầu tiên mở bán được khuyến mãi trừ vào giá, Mitsubishi Destinator tiếp tục bước sang tháng 1/2026 với chương trình mới cũng giúp giá thực tế của xe thấp hơn so với niêm yết. Theo đó, trong tháng này, Destinator được khuyến mãi 35 triệu đồng trừ vào giá, cộng thêm quà tặng là bộ chữ tên xe trị giá 2 triệu đồng, áp dụng cho cả 2 phiên bản. Giá sau khi trừ khuyến mãi của xe còn từ 745 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 820 triệu đồng cho bản cao cấp.

Destinator tiếp tục được khuyến mãi trong tháng thứ 2 mở bán. Ảnh: Đại lý

Mặc dù giá thực tế tháng này của Destinator không thấp như tháng trước, mức giá sau khi trừ khuyến mãi vẫn thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe khác ở phân khúc C. Ví dụ, Ford Territory đang có giá khởi điểm từ 762 triệu đồng, không có khuyến mãi chính hãng, hay Kia Sportage có giá khởi điểm từ 819 triệu đồng và cũng đang không được hãng giảm giá.

Nằm ở phân khúc C nhưng Destinator có trục cơ sở lên tới 2.815 mm, tương đương một số mẫu phân khúc D. Xe có 7 chỗ ngồi. Một điểm nổi bật nữa của Destinator trong phân khúc còn đến từ khoảng sáng gầm 214 mm.

Có mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc C nhưng Destinator vẫn có nhiều trang bị hiện đại, như hệ thống đèn LED hoàn toàn, 2 màn hình lớn, âm thanh Yamaha, điều hòa có lọc không khí, phanh đỗ điện tử, camera 360 độ cùng các tính năng ADAS. Động cơ xe là máy 1.5L tăng áp, kết hợp số CVT.

Các mẫu xe chủ lực doanh số của Mitsubishi vẫn tiếp tục được khuyến mãi đầu năm. Ảnh: Đại lý

Ngoài Destinator, mẫu xe dưới một phân khúc là Xforce cũng có khuyến mãi tháng này. Mức hỗ trợ 100% trước bạ áp dụng cho bản tiêu chuẩn và cao cấp nhất, trong khi bản giữa được hỗ trợ 50% trước bạ cộng quà tặng là bảo hiểm thân vỏ.

Mức hỗ trợ 100% trước bạ tiếp tục được Mitsubishi áp dụng cho các mẫu xe khác như Xpander, Triton và Attrage. Trong đó, Xpander có giá trị khuyến mãi quy đổi ra tiền mặt cao nhất, lên tới 70 triệu đồng cho bản Xpander Cross và 66 triệu đồng với Xpander, đều là mẫu 2026 mới nhất. Bản AT với thiết kế cũ ngoài mức hỗ trợ 100% trước bạ còn có quà tặng phiếu nhiên liệu và bảo hiểm thân vỏ với tổng trị giá 28 triệu đồng.

Triton và Attrage cũng có mức khuyến mãi giá trị cao qua các tháng. Ảnh: Đại lý

Attrage vẫn có mức khuyến mãi như tháng trước, gồm hỗ trợ 100% trước bạ cộng một số quà tặng, áp dụng cho cả 2 bản.

So với tháng trước, Triton có giá trị khuyến mãi lớn hơn. Bản Athlete cao cấp nhất ngoài mức hỗ trợ 100% trước bạ còn có phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Giá trị phiếu nhiên liệu với các bản còn lại chỉ là 10 triệu đồng.

Có thể thấy, bước sang 2026, Mitsubishi vẫn duy trì khuyến mãi liên tục tương tự như năm ngoái, đặc biệt với mẫu xe hoàn toàn mới là Destinator. Một phần nhờ việc giữ khuyến mãi ổn định qua các tháng, doanh số các mẫu xe chủ lực của Mitsubishi gồm Xpander và Xforce vẫn luôn đạt mức cao, xếp hàng top trên thị trường và trong phân khúc.