Thêm 1 sao nam Vbiz phải ngồi xe lăn trong bệnh viện sau chấn thương khi chơi pickleball

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi những hình ảnh ngồi xe lăn, thăm khám tại một bệnh viện. Theo chia sẻ của Bạch Lan Phương, hai vợ chồng cùng tham gia một buổi chơi pickleball. Tuy nhiên, trong buổi chơi Huỳnh Anh không may gặp sự cố dẫn đến chấn thương.

Trong ảnh, nam diễn viên được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng phải ngồi xe lăn, dùng nạng hỗ trợ di chuyển. Không chỉ Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương cũng gặp chấn thương nhỏ vùng mặt, cụ thể là bị trầy xước phần mũi. Vợ Huỳnh Anh chia sẻ: "Vượt mức pickleball rồi anh em ạ. Vợ thì sứt mũi, chồng thì đi bằng nạng thế này. Anh chị em nhớ khởi động kỹ trước khi vào sân nhé".

Dù gặp chấn thương nhưng cả hai vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trong loạt ảnh, Huỳnh Anh dù ngồi xe lăn nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi được vợ chăm sóc tận tình. Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận động viên, hỏi thăm từ cư dân mạng và đồng nghiệp. Nhiều người gửi lời chúc nam diễn viên sớm hồi phục để trở lại với công việc trong thời gian tới.

Hình ảnh Huỳnh Anh ngồi xe lăn, thăm khám tại bệnh viện sau khi chơi pickleball

Nam diễn viên lạc quan, tươi cười khi được vợ chăm sóc trong bệnh viện

Nhiều người hỏi thăm và gửi lời chúc sức khoẻ đến vợ chồng nam diễn viên

Trước Huỳnh Anh, trong một giải đấu pickleball được tổ chức tại TP.HCM, Kỳ Hân cũng không may dính chấn thương bị gãy xương đùi, đã nhập viện phẫu thuật. Cụ thể, khi giải đấu đang diễn ra thì nữ người mẫu nằm ra sàn sân, liên tục ôm chân than đau đớn. Kỳ Hân còn hô to nhờ ai đó giúp cô gọi xe cấp cứu vì chân ngày càng đau, không thể ngồi dậy được. Ngay lập tức, các "pick thủ" phải dừng thi đấu để hỗ trợ Kỳ Hân xử lý sự cố.

Sau đó, Kỳ Hân nhập viện cấp cứu và điều trị. Cô bị gãy xương đùi và phải tiến hành phẫu thuật gấp trong ngày hôm sau. Mới đây, Kỳ Hân cho biết cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và đang tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ phục hồi của bác sĩ. Dù còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, người mẫu sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn sớm hồi phục để quay trở lại với cuộc sống năng động, đặc biệt là được tiếp tục chơi pickleball.

Kỳ Hân gặp chấn thương, gãy xương đùi trong lúc chơi pickleball

Pickleball đang là môn thể thao "hot hòn họt" ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Sở dĩ pickleball thu hút nhiều người tham gia bởi vì nó có luật chơi dễ hiểu, không đòi hỏi cao về thể lực và người chơi dễ kết nối, giao lưu với nhiều bạn bè mới.

Dù có vẻ nhẹ nhàng, pickleball lại đòi hỏi chuyển động linh hoạt, thay đổi hướng liên tục, nếu không khởi động kỹ hoặc di chuyển sai tư thế thì rất dễ gặp chấn thương, nhất là vùng đầu gối, mắt cá chân hoặc vai.