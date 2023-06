Thêm 1 đối tượng trong vụ tấn công ra tự thú, tình hình toàn tỉnh Đắk Lắk trở lại bình thường

Như vậy, lực lượng chức năng đã bắt giữ 46 đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh trật tự, trong đó 3 người tự ra đầu thú.

Một đối tượng bị bắt liên quan đến vụ án (Ảnh: Báo CAND)

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người "lầm đường, lạc lối" ra tự thú để được hưởng khoan hồng.

"Tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh này đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi sau vụ tấn công trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11-6" - Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm 11-6, tại địa bàn huyện Cư Kuin một nhóm người đã dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã). Vụ việc làm 4 cán bộ, chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang; thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngày 12-6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên các nạn nhân vụ dùng súng tấn công trụ sở xã ở tỉnh Đắk Lắk. Tại các nơi đến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ việc; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an bị thương trong vụ việc, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 12-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 684/QĐ/TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh ngày 11-6 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung (nguyên quán Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sĩ Trần Quốc Thắng (nguyên quán Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh (nguyên quán Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân (nguyên quán Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (nguyên quán Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Dũng (nguyên quán Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 11-6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hi sinh trong vụ việc: Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Hoàng Trung (SN 1981); truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994); truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng (SN 1989); truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Hà Tuấn Anh (SN 1991).

Cùng ngày11-6, Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 4 chiến sĩ hi sinh; hỗ trợ 50 triệu đồng/người đối với 2 cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương là Thượng úy Đàm Đình Bốp (SN 1993, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur) và Đại úy Lê Kiên Cường (SN 1988, cán bộ Công an xã Ea Ktur).