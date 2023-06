Vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Thêm 4 nghi phạm bị bắt giữ, thu nhiều vũ khí

Cụ thể, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, tính đến 11h30 ngày 12/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk.

Trong quá trình bắt giữ, lực lượng công an cũng thu giữ một số vũ khí quân dụng, bao gồm súng tự chế, súng trường CKC mà nhóm này đã sử dụng trong vụ án.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng (thứ hai từ trái qua) kiểm tra hiện trường vụ án - Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng sớm 11/6 tại huyện Cư Kuin, một nhóm người chưa được xác định danh tính sử dụng súng tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, làm chết và làm bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân.

Cùng với việc chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm nghi phạm, Bộ Công an cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân ở huyện Cư Kuin và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang, và tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu có ai có thông tin liên quan đến nhóm nghi phạm này, cung cấp thông tin ngay lập tức cho cơ quan công an gần nhất.

Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng - Ảnh: TTXVN

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuyển giao các nghi phạm cho cơ quan điều tra liên quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.