The XOAY - Mô hình hệ sinh thái sáng tạo vừa làm vừa chill nhất định hội Freelancer phải trải nghiệm

Với một không gian đa chức năng, bạn có thể vừa làm việc chuyên nghiệp, thoải mái vừa chill cùng tách cafe và hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp sáng tạo trong mô hình Hệ sinh thái sáng tạo 3 tầng hay ho đến bất ngờ.



Giải mã cơn sốt tại The XOAY

Bắt đầu từ Mô hình quán cafe truyền thống với thiết kế đỉnh của chóp ẩn mình trong một khu dân cư yên tĩnh của quận Bình Thạnh, The XOAY nâng cấp trải nghiệm lên một tầm cao mới. Với sự kết hợp độc đáo của mô hình Coworking space đang cực hot, the XOAY hứa hẹn sẽ chinh phục các Freelancer, Startup và các bạn sinh viên yêu thích tìm kiếm một điểm đến "trải nghiệm trọn gói".

The XOAY ghi điểm bởi ấn tượng đầu tiên từ không gian quán được thiết kế hiện đại trên tổng nền trắng với những điểm nhấn nhá hài hòa, theo lối kiến trúc mở, cùng với thái độ phục vụ chuyên nghiệp giúp bạn vừa chill với tách cafe vừa tìm thấy những tia sáng cảm hứng trong công việc.

Không gian vô cùng chill tại The XOAY

Thảo Trâm, một bạn trẻ Gen Z quen thuộc tại The XOAY chia sẻ: "Quán có menu phong phú, đa dạng các thể loại thức uống với hương vị vô cùng tuyệt nhưng giá cả rất phải chăng. Các bạn nhân viên ở đây cũng rất niềm nở. Không gian quán rất chill đem lại sự thoải mái. Thêm vào đó điều mình thích nhất ở quán là các loại bánh ngọt ăn kèm. Đó là lý do khiến mình ghé thăm mỗi ngày".

Không gian đẹp, yên tĩnh, lại phù hợp để ngồi cả ngày, The XOAY được nhiều bạn trẻ yêu thích và coi như "văn phòng thứ hai" của mình. Không những vậy, The XOAY còn thường xuyên tổ chức những hoạt động vô cùng thú vị dành cho "các cư dân" như đêm nhạc Acoustic, lớp Yoga vỡ lòng, DIY (Do it yourself) workshop và gần đây là Movie Night, đảm bảo luôn đem lại cảm giác thú vị và mới mẻ.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những góc sống ảo cực chất: Đọc sách "deep deep" bên ban công, Làm việc hăng say bên hàng cây xanh mướt, Nô đùa với cún cưng,... và hàng tỷ concept cho bạn sáng tạo.

Chill cùng đêm nhạc acoustic

The XOAY tích hợp không gian làm việc chuyên nghiệp

Đáp ứng mong muốn của rất nhiều thành viên, The XOAY đã cho ra đời tầng thứ 2 trong mô hình kinh doanh Hệ sinh thái và phân khu "Workspace" ra đời. Trong một môi trường làm việc yên tĩnh với tiếng nhạc du dương, lối kiến trúc của phân khu Workspace hướng đến mô hình Văn phòng không vách ngăn, đáp ứng tối ưu nhu cầu làm việc chuyên nghiệp của khách hàng và mang đến không gian sáng tạo, đầy đủ tiện nghi như máy in, khu Pantry riêng biệt, phòng họp, phòng yên tĩnh và cả những vật dụng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như đế kê laptop, pin sạc nhanh và màn hình phụ. Giải pháp không gian làm việc mở đã giúp nhiều khách hàng tăng năng suất làm việc và hơn thế nữa, tạo ra những kết nối với những người có cùng đam mê. Chính vì vậy, The XOAY đã tạo nên một nét rất riêng thu hút nhiều bạn trẻ.

Không gian 2 trong 1

Đến với The XOAY, các thành viên có thể thoải mái lựa chọn các không gian tùy theo nhu cầu: khu Workspace để làm việc, kết nối với đầy đủ tiện ích... hoặc linh hoạt sử dụng khu vực Cafeteria để tiếp khách và thư giãn cũng như trò chuyện giao lưu, mở rộng mối quan hệ, The XOAY luôn đảm bảo đem đến cho các bạn trải nghiệm thoải mái và chuyên nghiệp nhất. Chính vì lý do đó, nơi đây thật sự là thiên đường vừa học vừa chill cho các bạn trẻ Gen Z và Freelancer.

Nơi khơi nguồn các ý tưởng táo bạo từ suy nghĩ cho đến thực thi sản phẩm

Với khát vọng của những nhà sáng lập, The XOAY không đơn giản là một nơi vừa làm việc vừa chill, mà đây còn là trung tâm kết nối các Freelancer với cá nhân, tổ chức sử dụng và phát triển sản phẩm sáng tạo. The XOAY luôn ấp ủ mong muốn tạo ra một hệ sinh thái dành riêng cho sáng tạo để chắp cánh những tài năng trẻ của Việt Nam. Vì thế, tầng thứ 3 - Creative studio dần hình thành nhằm kết nối 2 tầng không gian để tạo nên một hệ sinh thái bền vững.

Khi không gian Cafeteria được trưng dụng để trưng bày tác phẩm cũng như thư viện vật liệu từ rất nhiều những nhà cung cấp, khu Workspace trở thành ngôi nhà nhỏ của những tài năng sáng tạo. Và sự kết hợp của hai phân khu tạo nên Creative studio, nơi nhu cầu của khách hàng từ khu Cafeteria được đáp ứng bởi chính các cư dân The XOAY đang làm việc trong Workspace. Đó chính là điểm độc đáo tại mô hình Creative studio của The XOAY. Và có thể thấy, tất cả những phân khu, những "mảng màu" của The XOAY luôn hòa quyện và hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là mục đích mà Hệ sinh thái sáng tạo hướng đến.

Những nhà sáng lập của The XOAY đã sáng tạo nên một mô hình Hệ sinh thái thông minh, với mong muốn nâng bước các tài năng và đẩy mạnh sự phát triển của ngành sáng tạo Việt Nam. Vậy nên, bạn ngại gì không thử, thử rồi sẽ mê.

Không gian mở giúp mọi người gặp gỡ, giao lưu không gian làm việc chuyên nghiệp

The XOAY:

Địa chỉ: 203/38A Đặng Thùy Trâm, phường 13, Bình Thạnh

Số điện thoại: (+84) 399 303 969

Email: info@thexoay.com

Website: https://thexoay.com

