The Vow 60125: Quà tặng độc quyền giúp bạn duy trì cuộc hôn nhân bền vững

Lời thề hứa - lời giao ước trong hôn nhân có quan trọng không?

Dù có những quan điểm cho rằng lời hứa chỉ là những từ chót lưỡi đầu môi, nhưng thực tế lại chứng minh rằng lời thề hứa có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt là trong hôn nhân. Đọc lời giao ước không chỉ là một phần của nghi lễ trong ngày cưới, mà còn là tín hiệu khởi đầu quan trọng của mỗi cuộc hành trình hạnh phúc của cặp đôi.

Theo nghiên cứu của Học viện Hôn nhân và Gia đình Hoa Kỳ, việc tạo ra và duy trì những lời hứa chân thành có mối liên kết mạnh mẽ với sự ổn định và hạnh phúc trong hôn nhân. Lời hứa không chỉ là những lời giao ước mà còn là sự cam kết từ lời nói được củng cố thông qua hành động cụ thể hàng ngày, tạo nên sự tin tưởng và gắn kết sâu sắc giữa hai người.

Chính vì những ý nghĩa to lớn như vậy, một thương hiệu nhẫn cưới nổi tiếng tại TP.HCM đã liên kết chính sách đổi nhẫn cưới miễn phí độc quyền "60125" của họ với "The Vow" - tạo nên một chính sách "The Vow 60125" vô cùng đặc biệt. Bạn chỉ cần mua một cặp nhẫn cưới tại thương hiệu này sẽ được tặng "The Vow 60125" miễn phí. Với lý tưởng "Đồng hành cùng khách hàng trong hành trình 60 năm hôn nhân", thương hiệu này quan niệm rằng để có thể thực hiện được lý tưởng đó thì giữa các cặp đôi của họ cũng cần có sự cam kết với nhau về một cuộc sống hôn nhân chung thủy và bền vững. Chính vì vậy, "The Vow 60125" giúp các cặp đôi cam kết đồng hành chung thủy với nhau trong suốt 60 năm hôn nhân.

The Vow 60125 của KNT là gì?

"The Vow"là giấy cam kết các cặp đôi dành cho người bạn đời của mình về việc gắn bó và chung thuỷ trong hành trình hôn nhân, với mục tiêu kéo dài đến 60 năm. "The Vow" chứa những lời giao ước ngọt ngào và chân thành. Bạn chỉ cần mua 1 cặp nhẫn cưới bất kỳ, KNT sẽ tặng bạn The Vow & chính sách 60125 miễn phí. Nói một cách dễ hiểu thì The Vow là hữu hình hoá của chính sách 60125.

Với "The Vow 60125", cuộc hôn nhân của hai bạn mỗi khi trải qua dấu mốc 5 năm kỷ niệm cưới, KNT sẽ hỗ trợ đổi một cặp nhẫn cưới mới mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào cho đến hết 12 lần đổi. Cho dù là 10 năm, 15 năm, 25 năm….60 năm sau, chỉ cần hai bạn vẫn bên nhau, KNT cũng luôn đồng hành cùng tình yêu của hai bạn.

Theo khảo sát có đến hơn 90% cặp đôi đã nhận được "The Vow 60125" cho biết họ cảm thấy chính sách này đã giúp họ cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn vào tương lai hôn nhân của mình.

The Vow 60125 có gì?

Sự Cam Kết: Dựa trên việc tạo ra những lời thề cam kết chân thành và sâu sắc, The Vow 60125 giúp cặp đôi xác lập và duy trì một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hôn nhân.

- Thông điệp ý nghĩa:

Trong hành trình hôn nhân rất dài, nếu có bất kỳ trắc trở - The Vow sẽ nhắc nhớ bạn về những lý do mà bạn bắt đầu, giúp bạn củng cố niềm tin vào hành trình hôn nhân.

- Truyền lửa hôn nhân:

Tạo cảm hứng và truyền lửa vào một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc hơn 60 năm cho thế hệ sau.

- Lưu dấu kỷ niệm ngày cưới:

The Vow lưu giữ hình ảnh và ngày cưới của hai bạn, cũng như gợi nhớ về các mốc kỷ niệm ngày cưới quan trọng, tạo nên sự gắn kết lâu dài.

Thông qua các cuộc khảo sát và phản hồi tích cực từ cặp đôi, The Vow 60125 không chỉ là một lời thề hứa, lời giao ước mà còn là một kỷ vật đầy ý nghĩa trong việc tôn vinh hạnh phúc và cam kết đồng hành cùng mỗi cặp đôi trong hành trình kéo dài qua nhiều thế hệ.

Quà Tặng Chúc Phúc Độc Quyền Kim Ngọc Thủy

Đến với Kim Ngọc Thủy, bạn không chỉ được thỏa mãn đam mê mua sắm trong hơn 1500 mẫu nhẫn cưới chất lượng, thiết kế đẹp mắt và hàng trăm sản phẩm trang sức khác. KNT còn là thương hiệu nổi tiếng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng nhất. Hai trong số hàng chục quà tặng đó là hộp nhẫn cưới cao cấp và Hộp quà chúc phúc. Trang sức cũng như nhẫn cưới không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần.

Chính vì vậy, để khách hàng có thể yên tâm bảo quản và trưng bày trang sức một cách tốt nhất, KNT tặng khách hàng hộp trang sức da 3 tầng Elegance Box và hộp nhẫn cưới cao cấp L’amour Limited Box độc quyền cho mỗi hóa đơn tổng giá trị trên 15.000.000đ (quà tặng được áp dụng tùy từng thời điểm trong năm).

2 món quà này đều được làm từ chất liệu, sang trọng, phía trong là lớp nhung mềm mịn giúp bảo vệ an toàn cho những món phụ kiện trang sức của khách hàng không bị trầy xước, bám bụi bẩn. Màu hộp mang trên mình tông màu xanh thương hiệu tinh tế. Giúp tăng vẻ sang trọng, thời thượng cho không gian trưng bày tại nhà của bạn.

Với tất cả những giá trị tốt đẹp từ "The Vow 60125" và các combo quà tặng Chúc Phúc mà bạn sẽ nhận được khi lựa chọn thương hiệu nhẫn cưới Kim Ngọc Thủy, tin rằng bạn bạn sẽ có được những sản phẩm hoàn hảo và trọn vẹn nhất cho ngày vui cũng như cho hành trình hôn nhân của mình.