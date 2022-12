Thẻ tích hợp 2 trong 1 và cuộc đua đa dạng hóa trải nghiệm thanh toán

Tuy nhiên, xu hướng dùng thẻ cũng đã có thay đổi theo thời gian, nếu như 5, 10 năm trước, đa phần người dân chỉ chi tiêu bằng tiền mặt hoặc sử dụng thẻ thanh toán, thẻ ATM với mục đích rút tiền là chủ yếu... thì những năm gần đây thẻ tín dụng cũng được nhiều tầng lớp người dân bắt đầu tin dùng trong các khoản mua sắm trả góp hoặc các giao dịch thanh toán sau.

Cùng với đó là sự bùng nổ của các kênh thanh toán không dùng tiền mặt như thiết bị chấp nhận thẻ (POS, mPOS), các website/ứng dụng, sàn thương mại điện tử,... chính vì thế nhiều ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc đa dạng hóa các sản phẩm thẻ nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

Cuộc đua đa dạng hoá trải nghiệm người dùng bằng công nghệ

Theo nghiên cứu “Chỉ số thanh toán mới” của Mastercard năm 2021, không chỉ tại Việt Nam, mối quan tâm đối với nhiều công nghệ thanh toán hiện đã và đang gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 94% người dân cho biết sẽ cân nhắc sử dụng ít nhất một phương thức thanh toán mới nổi, như mã QR, ví điện tử, ví di động, trả góp qua thẻ tín dụng,... trong năm 2022.

Sự bùng nổ các loại thẻ tiêu dùng thông minh tại Việt Nam đã đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, thay vì phải mang theo nhiều tiền mặt, người dùng chỉ cần sử dụng một chiếc thẻ nhỏ gọn để thanh toán mọi thể loại hóa đơn. Việc cân đối thu chi khi sử dụng thẻ lại càng dễ dàng và giúp chủ thẻ tránh gặp phải các áp lực về mặt tài chính.

Khi người dùng đã quen thuộc với cách thanh toán không dùng tiền mặt và nhu cầu sử dụng thẻ ngày một nhiều hơn, những yêu cầu cao hơn về tính đa năng, cũng như ưu đãi đi kèm đối với sản phẩm này cũng là một điều tất yếu. Trước xu hướng đó, các ngân hàng đã đẩy mạnh các ưu đãi cũng như ra mắt nhiều sản phẩm thẻ độc đáo để phục vụ người dùng.

Từ ưu đãi thường niên, hoàn tiền hấp dẫn cho người dùng khi mở thẻ, thị trường thẻ lại càng sôi động hơn khi các ngân hàng gia tăng sức cạnh tranh bằng công nghệ thẻ đa năng - dòng thẻ giúp người dùng chủ động về mặt tài chính cá nhân, đồng thời được hưởng nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn.

Sacombank luôn được nhắc đến là ngân hàng tiên phong trong việc phát triển các công nghệ thanh toán mới và nổi trội trong năm nay là dòng thẻ vạn năng, tích hợp cả thẻ thanh toán (Debit Card) và thẻ tín dụng (Credit Card) trên cùng một con chip nhằm gia tăng tiện ích cho người dùng.

Với tên gọi Sacombank Mastercard Only One, dòng thẻ quốc tế tích hợp này đã nhanh chóng tạo nên xu hướng thanh toán thẻ mới tại Việt Nam nhờ sở hữu nhiều tính năng và ưu đãi vượt trội.

Sức hấp dẫn của những chiếc thẻ tín dụng đa năng

Hiện đại, gọn nhẹ, thông minh cùng loạt ưu đãi vượt trội là những điểm hấp dẫn không thể chối từ của những chiếc thẻ tích hợp.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu và tối ưu trải nghiệm của người dùng, dòng thẻ tích hợp cho giúp chủ nhân có thể thoải mái lựa chọn loại tài khoản mình muốn chi tiêu mà không cần phải mang theo nhiều thẻ cùng lúc. Chủ thẻ có thể dễ dàng quản lý tài chính cũng như tiết kiệm thời gian hơn khi có thể thuận tiện nhận lương, chuyển khoản, rút tiền ATM,... bằng tài khoản thẻ thanh toán.

Và đồng thời, chủ thẻ có thể sử dụng Sacombank Mastercard Only One như một chiếc thẻ tín dụng - một nguồn tài chính dự phòng hiệu quả để chi tiêu trước - trả tiền sau với thời hạn miễn lãi lên đến 55 ngày. Chủ thẻ còn được rút tiền mặt lên đến 90% hạn mức; mua sắm trả góp lãi suất 0% mọi lúc, mọi nơi cùng nhiều ưu đãi lớn từ Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard. Là dòng thẻ mang đến nhiều ưu đãi, người dùng thẻ Sacombank Mastercard Only One còn được tích điểm đổi quà, thanh toán bằng điểm thưởng.

Với việc xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, việc bảo mật thông tin khi thanh toán trên các trang thương mại điện tử cũng dần được người dùng và ngân hàng chú trọng. Với dòng thẻ tích hợp Sacombank Mastercard Only One, thông tin cá nhân của chủ thẻ sẽ được bảo mật nhờ hệ thống giám sát 24/7. Khi phát hiện thông tin có nguy cơ bị rò rỉ, khách hàng sẽ nhận được gửi email hoặc tin nhắn cảnh báo gửi đến số thuê bao.

Ngoài ra, chủ thẻ còn được bảo hiểm khi hàng hóa bị hư hỏng, giao không đúng, không đầy đủ hoặc không nhận được sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng dự kiến. Bên cạnh bảo hiểm mua sắm trực tuyến lên đến 4.500.000 VND/sự kiện, người dùng khi sử dụng thẻ Sacombank Mastercard Only One còn được đảm bảo các quyền lợi như: Bảo hiểm mua sắm lên và Bảo hiểm rủi ro sử dụng ATM. Đây chắc chắn là những quyền lợi mà những tín đồ săn sale luôn mong muốn khi “chốt” mỗi đơn hàng.