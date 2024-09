Thể thức thi đấu giải bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia 2024/25: Đội vô địch nhận 2 tỷ đồng

Ngày 12/9/2024 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF tổ chức Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia Bia Sao Vàng 2024/25 và Cúp Quốc gia 2024/25.

Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2024/25 (HNQG Bia Sao Vàng 2024/25) và Cúp Quốc Gia 2024/25 là hai giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống các giải Bóng đá Chuyên Nghiệp Quốc gia.

Lễ bốc thăm giải hạng nhất và cúp quốc gia 2024/25

Thông tin giải hạng nhất quốc gia

Giải bóng đá HNQG là sân chơi cao thứ 2 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Nhiều cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam đã từng thi đấu và tỏa sáng tại sân chơi này trước khi thực sự trưởng thành và trở thành ngôi sao sáng của bóng đá nước nhà.

Giải bóng đá HNQG-Bia Sao Vàng 2024/25 (Gold Star V.League 2-2023/24) có sự tham dự của 11 CLB chuyên nghiệp: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hòa Bình, Huế, Long An, Khánh Hòa, Phù Đổng Ninh Bình, PVF-CAND, Trẻ TP.HCM và Trường Tươi Bình Phước. Ba đội bóng dẫn đầu Gold Star V.League 2-2023/24 sẽ nhận giải thưởng như sau:

CLB Vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng, tiền thưởng 2 tỷ đồng; CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc, tiền thưởng 1 tỷ đồng; CLB giải Ba nhận Huy chương đồng, tiền thưởng 500 triệu đồng. Kết thúc mùa giải, Gold Star V.League 2 - 2024/25 sẽ có 1,5 suất thăng hạng Giải bóng đá Vô địch quốc gia mùa tiếp theo và 01 CLB xuống hạng Nhì.

Về phương thức thi đấu: Gold Star V.League 2 - 2024/25 tiếp tục diễn ra với phương thức thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân đối phương) tính điểm xếp hạng. Giải dự kiến khởi tranh từ ngày 25/10/2024.

Thông tin giải Cúp Quốc gia

Giải Bóng đá Cúp Quốc gia là đấu trường hội tụ đầy đủ các đội bóng chuyên nghiệp, với thể thức thi đấu loại trực tiếp luôn ẩn chứa những bất ngờ lớn, đem đến cho giải đấu sự hấp dẫn, đáng chờ đợi.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2024/25 (National Cup 2024/25) có sự tham gia tranh tài của 14 đội bóng V.League 1 và 11 đội bóng V.League 2, phương thức thi đấu loại trực tiếp 01 trận thua, tổng cộng 25 trận đấu, Giải dự kiến khởi tranh ngày 19/10/2024. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

Quy định đăng ký cầu thủ

Theo đó, mỗi CLB tham dự giải sẽ được đăng ký tối đa 2 cầu thủ người nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều), tăng thêm 1 cầu thủ so với mùa giải 2023/24. Quy định mới này hứa hẹn sẽ tăng thêm tính hấp dẫn của giải, góp phần thu hút nguồn lực cầu thủ Việt kiều về nước thi đấu, cống hiến.

Kết quả bốc thăm

Theo kết quả bốc thăm, ngoài các câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định không thi đấu vòng loại (vì đạt thành tích cao ở những mùa giải trước), thì Hoàng Anh Gia Lai cũng may mắn rơi vào mã số không phải đá vòng loại mà vào thẳng vòng 1/8.

Theo đó, một số cặp đấu hấp dẫn tại vòng loại Cúp Quốc gia có thể kể đến như Quảng Nam - Hải Phòng, Quy Nhơn Bình Định - Bình Dương hay Trường Tươi Bình Phước - Trẻ TPHCM.

Trong khi đó, Cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025 có 25 đội tham dự, bao gồm 14 đội V.League và 11 đội hạng Nhất, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua. Giải đấu có 9 trận vòng loại, 8 trận vòng 1/8, 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết và 1 trận chung kết.