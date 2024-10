The Level Villas - Khi thời gian ngừng trôi giữa thiên đường biển Phú Quốc!

Về Meliá Vinpearl Phú Quốc

Tọa lạc tại Bãi Dài, Meliá Vinpearl Phú Quốc là một trong những khu nghỉ dưỡng lớn nhất ở Việt Nam. Nơi đây mang đến định nghĩa mới về sự sang trọng trên đảo ngọc với 522 căn biệt thự trang nhã (trong đó bao gồm 135 biệt thự The Level Villas) có hồ bơi riêng, hiên tắm nắng ngoài trời ẩn mình dưới rặng dừa tỏa bóng mát, các khoảng sân vườn rộng bao quanh và hồ nước yên bình chạy dọc theo bãi biển. Năm 2023, khu nghỉ dưỡng được vinh danh trong hạng mục "Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sang trọng bậc nhất tại châu Á" của giải thưởng World Luxury Awards và là nơi đem đến trải nghiệm kỳ nghỉ trọn gói (all-inclusive) tốt nhất năm với hơn 7 nhà hàng và quán bar của Best of the Best từ Robb Report. Để biết thêm thông tin, truy cập tại đây.