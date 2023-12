Thế hệ trẻ Việt Nam bội thu giải thưởng lớn tại Cuộc thi Creative Challengers của Arena Multimedia

Và sinh viên Việt Nam tự hào giành được 23 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 9.500 USD.

Năm 2023, Arena Multimedia tổ chức Cuộc thi Creative Challengers độc quyền và thiết kế dành riêng cho học viên Arena Multimedia. Đây chính là sân chơi trí tuệ, thể hiện sự sáng tạo và tư duy mới lạ của thế hệ trẻ đam mê nghệ thuật trên thế giới.

Creative Challengers - Sân chơi nghệ thuật toàn cầu thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia chinh phục các thử thách sáng tạo

Cuộc thi Creative Challengers nhằm tôn vinh các bạn trẻ có khả năng sáng tạo và tư duy nghệ thuật xuất sắc. Lần thứ 3 tổ chức, cuộc thi đã quy tụ thế hệ trẻ với hơn 1.800 thí sinh và hơn 2.300 tác phẩm nghệ thuật đăng ký dự thi. Đặc biệt, hạng mục Giải thưởng do người xem bình chọn thu hút sự chú ý đáng kinh ngạc với hơn 100.000 phiếu bầu. Và thật bùng nổ khi tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 27.600 USD.

Creative Challengers đem đến thử thách trong 6 lĩnh vực: Graphics, Sketching, Mobile Photography, Matte/Digital Painting, Design Visualization, and 3D Asset creation. Thí sinh được quyền lựa chọn lĩnh vực yêu thích để thể hiện tài năng sáng tạo với chủ đề "Future Canvas: Imagine the World to Come".

Ngày 18.12.2023, Chung kết Creative Challengers đã diễn ra trong không khí vô cùng háo hức và hồi hộp của sinh viên trên toàn thế giới. Cuộc thi đã vinh danh hơn 55 người chiến thắng cùng nhiều phần thưởng như chứng nhận cuộc thi, học bổng và tiền thưởng.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi đạt Giải Vàng hạng mục Sketching của Creative Challengers

Đến với Creative Challengers, đoàn Việt Nam có gần 500 thí sinh tham dự, trở thành một trong những đoàn có số lượng thí sinh đông nhất. Việt Nam đã toả sáng với thành tích dẫn đầu trong bảng xếp hạng khi giành được 23 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 9.500 USD.

Sinh viên Việt Nam vừa bội thu giải thưởng vừa học hỏi kiến thức và kinh nghiệm đắt giá từ các chuyên gia quốc tế.

Hoàng Anh Tiệp đạt giải Đồng "Creative Star Awards", hạng mục 3D Asset Creation

Xuyên suốt quá trình diễn ra cuộc thi, món quà đặc biệt của ban tổ chức chính là các lớp học chuyên môn do chuyên gia quốc tế trực tiếp trao đổi và thảo luận về các chủ đề: Mobile Photography, Design Visualization, 3D Asset Creation, Sketching/Concept Art, Graphic design, and Matte Painting. Không chỉ trao đổi kiến thức chuyên môn, chuyên gia còn chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên đắt giá nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực sáng tạo cho thí sinh.

Thế hệ trẻ đam mê nghệ thuật khẳng định tư duy sáng tạo và xây dựng thương hiệu cá nhân khi tham gia cuộc thi quốc tế Creative Challengers.

Vũ Trọng Tấn đạt giải Vàng hạng mục Design Visualization

Creative Challengers đã kết thúc thành công rực rỡ. Đại diện ban tổ chức, ông Kallol Mukherjee - Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của Aptech cho biết: "Tôi rất vui mừng khi thấy các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của sinh viên trên toàn cầu. Creative Challengers là nơi tôn vinh sự sáng tạo và tài năng nghệ thuật. Creative Challengers tạo ra sân chơi cho sinh viên thể hiện tư duy nghệ thuật và cạnh tranh tài năng, thúc đẩy và phát triển kỹ năng, tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. Thí sinh từng bước định hình phong cách nghệ thuật và xây dựng thương hiệu cá nhân, mở rộng mạng lưới quan hệ với các chuyên gia quốc tế. Các cuộc thi toàn cầu đã truyền cảm hứng cho sinh viên Arena Multimedia được trải nghiệm môi trường quốc tế, nâng cao sự tự tin và kỹ năng nghề nghiệp. Chúc mừng tất cả các thí sinh và các bạn đạt giải đã thể hiện xuất sắc bài dự thi khi tham gia Creative Challengers".

Arena Multimedia - Cái nôi ươm mầm đam mê nghệ thuật và sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam

Hình ảnh sinh viên Việt Nam tham gia Creative Challengers 2023

Arena Multimedia là thương hiệu nổi tiếng về đào tạo mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế đồ họa và hoạt hình của Tập đoàn Aptech. Đây chính là nơi nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật và bệ phóng cho sinh viên xây dựng sự nghiệp trong ngành truyền thông và giải trí thời đại mới này.

Trải qua hơn ba thập kỷ, Tập đoàn Aptech đã có mặt tại 40 quốc gia với hơn 800 trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng. Thành lập năm 1986, Aptech đã đầu tư hiệu quả vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đào tạo CNTT, hoạt hình, VFX & đa phương tiện, truyền thông & giải trí, bán lẻ & hàng không, sắc đẹp & sức khỏe, ngân hàng & tài chính, phân khúc mầm non cùng nhiều lĩnh vực khác. Aptech đã đào tạo thành công sinh viên, chuyên gia, trường đại học và doanh nghiệp thông qua hai lĩnh vực kinh doanh chính - Đào tạo cá nhân và nhóm Doanh nghiệp.

