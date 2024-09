Thế hệ "ngậm thìa bạc" của đế chế túi xách Hermès, chỉ sau một đêm đã sở hữu cả trăm tỷ đồng

Thương hiệu Hermès luôn nổi tiếng với sự độc quyền và xa xỉ. Túi xách Birkin, một trong những thiết kế mang tính biểu tượng nhất của hãng, thường được bán với giá từ 9.000 bảng (222 triệu đồng) Anh đến 150.000 bảng Anh (3,7 tỷ đồng), thậm chí có thể cao hơn trên thị trường bán lại. Vào năm 2022, một chiếc túi Birkin da cá sấu Himalaya hiếm hoi đã được bán với giá kỷ lục 630.000 USD (15,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự hào nhoáng ấy cũng đi kèm với những lùm xùm. Tháng 3 năm nay, Hermès phải đối mặt với một vụ kiện ở California (Mỹ) với cáo buộc hãng chỉ cho phép những khách hàng có “lịch sử mua hàng đủ lớn” mới được mua túi Birkin.

Nằm trong số ít những “người được chọn” sở hữu chiếc túi xa xỉ này, nữ diễn viên Sarah Jessica Parker, nổi tiếng với vai diễn Carrie Bradshaw sành điệu trong bộ phim Sex and the City , từng tiết lộ cô đã phải dùng một chiếc túi Birkin giả trên phim trường. Parker cho biết nhà thiết kế trang phục của chương trình, Patricia Field, có quen biết với Hermès và đề nghị mua một chiếc Birkin thật nhưng cô đã từ chối. “Tôi đã mang bầu được một thời gian, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhìn xem cái túi đó to thế nào kìa. Ý tôi là cái túi đó chỉ có một việc duy nhất phải làm, và nó đã làm rất kém”, Parker chia sẻ với tạp chí Vogue . Cô hài hước nói thêm: “Biết đâu nếu đó là một chiếc túi Hermès thật thì nó đã làm tốt hơn”.

Mới đây, theo hồ sơ pháp lý mà Bloomberg có được, Wilfried Guerrand, một người cháu xa của nhà sáng lập Thierry Hermès, đã biến 4 người con thuộc thế hệ Gen Z của mình thành triệu phú chỉ sau một đêm. Ông đã tặng cho mỗi người con 450 cổ phiếu của hãng thời trang xa xỉ, với tổng giá trị lên tới 4,2 triệu USD (103 tỷ đồng). Bốn người con may mắn của Guerrand gồm Sixtine (25 tuổi), Stanislas (20 tuổi), Mathias (19 tuổi) và Albane (18 tuổi). Bản thân Guerrand đã làm việc tại Hermès từ năm 1995 và hiện là Phó chủ tịch phụ trách công nghệ thông tin và dữ liệu của thương hiệu. Tính đến phiên giao dịch ngày 3/9, mỗi cổ phiếu Hermès có giá trị 2.164 euro (59 triệu đồng).

Theo Bloomberg , gia tộc Hermès hiện là gia tộc giàu nhất châu Âu với khối tài sản ròng khoảng 170 tỷ USD (4,2 triệu tỷ đồng). Thierry Hermès được cho là có hơn 100 người thừa kế trực hệ. Trong bối cảnh nhu cầu đối với thời trang xa xỉ giảm, Hermès vẫn phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng 10% giá cổ phiếu, nâng giá trị công ty lên gần 218 tỷ bảng Anh (7 triệu tỷ đồng). Trên mạng xã hội, một trong những người con của Guerrand được biết đang theo đuổi sự nghiệp quản lý thời trang xa xỉ tại Paris (Pháp) sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại các thương hiệu lớn như Cartier và Chanel. Trong khi đó, một người thừa kế trẻ tuổi khác của gia tộc được cho là đang thực tập tại chính “đế chế” của gia đình mình.