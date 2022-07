Thế Giới Skinfood tưng bừng đón sinh nhật 9 tuổi, tung hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Thế Giới Skinfood quy tụ hơn 350 thương hiệu làm đẹp đến từ xứ sở kim chi như Laneige, BBia, Some By Mi, BNBG, The Saem… và nhiều nhãn hàng Âu Mỹ như Laroche Posay, Vichy, Bioderma, L’Oréal, Maybelline, Anessa, Vaseline, Curel, Paula’s Choice, SVR…

Bên cạnh đó, Thế Giới Skinfood còn là đại lý được ủy quyền trực tiếp từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc như Merzy, Romand, Lilybyred, G9Skin, Dearmay, Benton…

Từ ngày 26/7 đến 5/8/2022, Thegioiskinfood tưng bừng chào đón sinh nhật lần thứ 9 mang tên BUMBABANG (âm thanh sôi động, lấy ý tưởng từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Squid Game) với hàng loạt deal hấp dẫn đi kèm quà tặng giá trị & độc quyền từ các thương hiệu đẳng cấp.

Khám phá ngay chuỗi ưu đãi, quà tặng sinh nhật bất tận và nhanh tay "chốt đơn" các sản phẩm yêu thích.

Quà tặng khủng:

Chỉ cần 1 đơn hàng, bạn nhận ngay hàng loạt quà:

Quà siêu hot: Tặng ngay thỏi son xịn sò từ nhà 3CE, Romand, Merzy, Dearmay cho 99 bạn check-in TGSF VINCOM Mỹ Tho & 99 bạn check–in Flagship Store 365 Lê Văn Sỹ, P12, Q.3 ngày 31/7 (mở cửa từ 9h).

Quà bất ngờ: Với hóa đơn từ 299k tại 1 trong 4 store TGSF, TGSF tặng bạn 1 hộp quà với nhiều điều bất ngờ và giá trị bên trong (áp dụng từ 30/7 đến hết quà).

Quà hời: Hóa đơn từ 500k, tặng kèm 1 mặt nạ cao cấp.

Tận hưởng deal đỉnh mỗi ngày

Hơn 10,000 mã sản phẩm đến từ hơn 350 thương hiệu nổi tiếng thế giới sẽ được TGSF sale off cực khủng từ 26/07. Với mức giảm giá cực sốc, lên đến hơn 50%++ (áp dụng cho cả đơn hàng online và offline).

Đồng giá 9k - 99k, mua 1 tặng 1 từ makeup đến skincare cao cấp vào các khung giờ vàng ngày 31/7.

Thú vị nhất là Chiếc Hộp Thần Bí: Mỗi hộp gồm 1 thỏi son + 2 sản phẩm "giấu mặt" chỉ với 149K (mở bán 200 hộp duy nhất trong 2 ngày 30-31/7 tại 4 store).

Tích lũy voucher – Giảm giá cực khủng

TGSF tung hàng ngàn voucher giảm giá (lên đến 100k) cho sự kiện sinh nhật lần này. Điều đặc biệt là khách hàng còn có thể săn voucher & áp dụng ngay trên website, fanpage và cả showroom.

Miễn phí vận chuyển 100%

Giao siêu tốc 2h nội thành TPHCM với đơn hàng từ 9k.

Giao nhanh các tỉnh thành với đơn hàng từ 199k.

Góc giải trí, nhận quà hết ý

Thử tài Phóng Phi Tiêu, Nhận Quà Hiệu. Với mỗi hóa đơn 400k, TGSF tặng bạn 1 lần phóng phi tiêu (800k 2 lần, tối đa 2 lần/bạn). Trúng quà nào, tặng ngay quà đó.

Áp dụng 365 Lê Văn Sỹ từ 26/7 -5/8 (hoặc hết quà).

Ngoài các trò chơi offline, ưu đãi giảm giá, quà tặng… TGSF còn chuẩn bị các góc check-in sống ảo cực chất, vừa có hình đẹp, vừa có quà xịn, deal hời.

Chần chừ gì nữa, các tín đồ yêu làm đẹp không mau đến ngay hệ thống Showroom của TGSF

Chương trình sinh nhật 9 tuổi của TGSF sẽ kéo dài từ 26/07 – 05/08/2022.

Theo dõi fanpage và website để biết thêm chi tiết:

- Website: https://thegioiskinfood.com

- Fanpage:https://www.facebook.com/thegioiskinfood

https://kenh14.vn/the-gioi-skinfood-tung-bung-don-sinh-nhat-9-tuoi-tung-hang-ngan-uu-dai-hap-dan-20220727173139478.chn