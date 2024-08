Thế giới nợ Mark Zuckerberg lời xin lỗi: Meta tiến sát mốc doanh thu 40 tỷ USD trong quý 2, tốc độ tăng trưởng cao gấp đôi mảng quảng cáo của Google

Những nhà đầu tư hoài nghi cách CEO Mark Zuckerberg chi tiêu cho AI có thể nhìn vào tình hình hiện tại để tạm an lòng.

Cụ thể, sau báo cáo thu nhập quý II tốt ngoài mong đợi, Zuckerberg và giám đốc tài chính Susan Li khẳng định AI đã giúp Meta phát triển nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

“AI cải thiện các đề xuất và giúp mọi người tìm thấy nội dung tốt hơn, làm cho trải nghiệm quảng cáo hiệu quả hơn… Tôi nghĩ rằng có rất nhiều lợi thế. Đó là những sản phẩm có quy mô. AI mà chúng tôi đang thực hiện sẽ cải thiện mọi thứ”, Mark Zuckerberg nói.

Theo CNBC, Meta báo cáo doanh thu tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 39,07 tỷ USD, trong đó, 98% doanh số đến từ quảng cáo, chủ yếu trên Facebook và Instagram. Tốc độ tăng trưởng đã tăng gấp đôi so với doanh số mảng quảng cáo của Google. Trong khi đó, Pinterest và Spotify, hai công ty nhỏ hơn đáng kể so với Meta, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 21% và 20% trong báo cáo mới nhất.

Như trong các quý trước, bà Li cho biết hoạt động kinh doanh quảng cáo của Meta được hưởng lợi từ thương mại trực tuyến, trò chơi và các lĩnh vực truyền thông, giải trí. Tăng trưởng quảng cáo mạnh nhất được ghi nhận ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việc hiệu suất quảng cáo được cải thiện đã giúp nâng giá quảng cáo nói chung dù tăng trưởng khu vực đó chậm lại.

Với Mark Zuckerberg, AI đứng đằng sau nền tảng quảng cáo trực tuyến được làm mới của Meta - thứ vốn đã bị ảnh hưởng sau khi Apple giới thiệu bản cập nhật quyền riêng tư trên iOS vào năm 2021.

“Họ đã xây dựng lại công nghệ quảng cáo của mình bằng AI. Họ đã thay đổi giao diện người dùng và tạo ra nhiều sự tương tác nhờ AI”, Mark Mahaney, nhà phân tích internet tại Evercore ISI, cho biết. “Điều đó thể hiện rõ trong doanh thu và lợi nhuận”.

Sau những dự báo lạc quan cho quý hiện tại, cổ phiếu Meta tăng 7% trong phiên giao dịch vừa qua. Công ty này đã chi hàng tỷ USD cho Nvidia để mua bộ xử lý đồ họa (GPU) vốn cần thiết để đào tạo mô hình AI và thực hiện khối lượng công việc lớn. Một số chuyên gia kỳ vọng khoản đầu tư sẽ mang lại doanh thu lớn trong tương lai.

Đặt cược vào sự tăng trưởng mạnh mẽ, Meta đang sớm gặt hái được thành quả. Mahaney cho biết: “Bạn đã thấy sự trở lại của Meta trong 2 năm qua”.

Angelo Zino, một nhà phân tích tại CFRA Research, cũng cùng chung quan điểm khi cho rằng Meta đã “thực sự giải quyết được một số mối lo ngại” từ vài năm trước.

“Rõ ràng công ty đang tích hợp AI vào hệ sinh thái cực kỳ tốt”, ông nói và lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng của Meta “vượt trội hơn hẳn so với các công ty cùng ngành”.

Meta hiện vẫn chưa ngừng chi tiền cho AI và siêu vũ trụ. Giám đốc tài chính Li cho biết Meta kỳ vọng “tăng trưởng sẽ đáng kể vào năm 2025 khi chúng tôi đầu tư hỗ trợ nghiên cứu AI và nỗ lực phát triển sản phẩm của mình”.

Đối với năm 2024, Meta kỳ vọng chi tiêu vốn sẽ nằm trong khoảng từ 37 đến 40 tỷ USD. Các nhà đầu tư nên coi chiến lược AI của Meta như một cách tiếp cận hai hướng, trong đó “AI cốt lõi” giúp Meta cải thiện nền tảng quảng cáo và hệ thống đề xuất, giúp thu hút nhiều người dùng hơn và tăng hiệu suất quảng cáo.

“Chúng tôi rất tự tin rằng mình là người đi đầu”, Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta chia sẻ với tờ Nikkei. “Chúng tôi đã đi tiên phong khá nhiều kỹ thuật phát triển mô hình ngôn ngữ lớn và vừa thành lập một nhóm AI sáng tạo mới từ vài tháng trước. Đây có lẽ sẽ là lĩnh vực mà tôi, CEO Mark Zuckerberg và Giám đốc sản phẩm Chris Cox chú trọng trong thời gian tới”.

AI tạo sinh chính là khoản cược dài hạn. Bà Li cho biết công ty không “kỳ vọng các sản phẩm AI thế hệ mới là động lực cho doanh thu 2024 mà mong rằng chúng sẽ mở ra nhiều những cơ hội doanh thu theo thời gian”. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư theo đó mới tăng bền vững.

“Khi các dịch vụ AI mới đạt quy mô lớn, chúng tôi sẽ có thành tích trong việc kiếm tiền từ AI hiệu quả”, Mark Zuckerberg nói và cho biết thêm rằng Meta có thể tạo doanh thu thông qua quảng cáo trong các tương tác AI.

Nhiều chuyên gia coi việc chi tiêu cho AI và Phòng thí nghiệm thực tế là dấu hiệu tích cực của tư duy dài hạn. Stephen Lee, đối tác tại Logan Capital Management, một nhà đầu tư của Meta, cho biết: “Một trong những lý do khiến chúng tôi trở thành cổ đông dài hạn của công ty là Meta sẵn sàng đầu tư vào các nền tảng thế hệ tiếp theo trước khi có động thái rõ ràng. Các công ty có thể sử dụng công nghệ đó để thực sự tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Meta là một trong những công ty có vị thế tốt”.

Hiện dự báo chi tiêu vốn của Meta cho năm 2024 đã tăng lên 35 tỷ USD đến 40 tỷ USD, tăng từ mức từ 30 tỷ USD đến 37 tỷ USD. Động lực phần lớn đến từ chiến lược đầu tư vào AI. Trong năm 2025, con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

“Chúng tôi có nền tảng cơ sở hạ tầng để làm điều này với quy mô cực lớn và trải nghiệm mà nó đem lại sẽ vô cùng tuyệt vời”, Mark Zuckerberg nói, đồng thời nhấn mạnh đây hiện đang là dự án nhận được đầu tư lớn nhất của Meta.

Được biết vận may đã bắt đầu đến với Meta sau khi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg hiện thực hóa chiến lược “năm hiệu quả”. Hiệu suất được cải thiện đáng kể nhờ triển vọng kinh tế phục hồi, trong khi giới đầu tư lạc quan về sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo.

“Đây là màn đánh cược rất dài hạn”, Zuckerberg nói. “Tôi không thể đảm bảo rằng mình đúng, song tôi nghĩ rằng đây sẽ là cách mà thế giới đang đi. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều người đắm chìm vào VR”.

Hiện các cổ đông khá hào hứng với tiềm năng của AI, song đồng thời cũng xem xét kỹ lưỡng số tiền mà các công ty bỏ ra để xây dựng mô hình và ứng dụng. Chi phí đã tăng lên đối với nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới khi họ đẩy mạnh đầu tư vào máy chủ và thế hệ chip AI mới.

Theo: CNBC, Business Insider