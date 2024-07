Thế giới ghi nhận ngày nóng nhất từ trước đến nay

Số liệu cho thấy nhiệt độ trung bình bề mặt không khí toàn cầu đo được vào ngày 21/7 là 17,09oC, cao hơn so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 6 là 17,08oC.

Trong tuần qua, các đợt nắng nóng đã "thiêu đốt" nhiều vùng rộng lớn ở Mỹ, châu Âu và Nga.

Ngày 21/7 vừa qua là ngày nóng nhất từ trước đến nay trên toàn cầu (Ảnh: Pixabay)

Theo Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu của EU, kể từ tháng 6/2023, đã 13 tháng liên tiếp nhiệt độ trung bình hằng tháng đều được ghi nhận là cao nhất lịch sử.

Một số nhà khoa học cho rằng năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 trở thành năm nóng nhất.