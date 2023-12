Thế giới Di động "xóa sổ" gần 150 cửa hàng chỉ trong 2 tháng

Tuần này, có 31 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 27 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức thực hiện quyền mua và 3 doanh nghiệp trả cổ phiếu kết hợp.

Thế giới Di động đóng hơn trăm cửa hàng

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) đã giải thể Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hà Nam. Tại thời điểm ngày 30/9, DIC Corp đang sở hữu 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Trong quý III, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 235 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa cập nhật kết quả kinh doanh tháng 11 năm nay với doanh thu đạt 107.954 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, MWG đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu cả năm.

2 tháng qua, MWG đã đóng gần 150 cửa hàng thuộc chuỗi Thế giới Di động, Điện máy xanh, Topzone và sẽ tiếp tục đóng thêm một số cửa hàng kém hiệu quả

Riêng trong tháng 11, doanh thu của MWG đạt hơn 9.900 tỷ đồng, giảm 11% so với tháng 10. Trong đó, doanh thu cả 3 chuỗi cửa hàng chính là Thế giới Di động, Điện máy Xanh và Bách hóa Xanh đều sụt giảm so với tháng trước.

Cụ thể, chuỗi Thế giới Di động giảm doanh thu 27%, xuống 2.300 tỷ đồng. MWG cho biết nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu mua Iphone hạ nhiệt sau đợt cao điểm ra mắt sản phẩm mới.

Tương tự, do vào mùa thấp điểm đối với ngành hàng điện máy, chuỗi Điện máy Xanh ghi nhận doanh thu đạt gần 4.300 tỷ đồng, giảm 9% so với tháng 10. Với Bách hóa Xanh, doanh thu tháng 11 đạt xấp xỉ 3.000 tỷ, giảm 2% so với tháng 10.

Chỉ trong tháng 10 và tháng 11, MWG đã đóng gần 150 cửa hàng thuộc chuỗi Thế giới Di động, Điện máy Xanh, Topzone và sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả trong tháng 12 để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Trong khi đó, các chuỗi Bách Hóa Xanh, An Khang và Avakids đã hoàn tất việc rà soát, đóng cửa hàng trong tháng 11 và sẽ duy trì ổn định kể từ tháng 12. Các chi phí liên quan tới đóng cửa hàng trong quý IV sẽ được phản ánh đầy đủ trong kết quả của năm 2023 và không ảnh hưởng tới năm sau.

Tại thời điểm cuối tháng 11, MWG có 1.100 cửa hàng Thế giới Di động, 2.210 cửa hàng Điện máy Xanh, 1.697 cửa hàng Bách hóa Xanh và 527 nhà thuốc An Khang.

Cuộc đua tăng vốn

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tương đương 1,48% số cổ phiếu đang lưu hành với giá 0 đồng. Đất Xanh cho biết, việc phát hành cổ phiếu ESOP nhằm khuyến khích, động viên và tạo sự gắn bó giữa cán bộ công nhân viên với công ty.

Tập đoàn Đất Xanh sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-4 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Tiến độ giải tỏa là 25% mỗi năm.

Vào ngày 5/12, DXG đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán gần 102 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phần được mua 1 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/12/2023 - 15/1/2024.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ được nâng lên gần 7.338 tỷ đồng.

Với giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động vốn dự kiến 1.220 tỷ đồng. Trong đó, Đất Xanh sẽ dùng gần 1.119 tỷ đồng góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An. Phần còn lại, doanh nghiệp sẽ dùng để thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của công ty.

Ngoài hai phương án trên, Đất Xanh còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch trên đã được đại hội cổ đông thường niên 2023 của Đất Xanh thông qua. Đến thời điểm hiện tại, DXG chưa thực hiện kế hoạch này.

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, cổ đông SSI thông qua phương án phát hành hơn 302 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20. Có nghĩa, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.

SSI cũng sẽ chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10. Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thành công, SSI huy động được gần 5.300 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định.

Chứng khoán SSI sẽ triển khai nhiều phương án chào bán cổ phiếu

SSI đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, SSI cũng có kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu nói trên.

Công ty CP Dệt may Huế (mã chứng khoán: HDM) thông báo, ngày 28/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 30%. Có nghĩa, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng. Với hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HDM sẽ dành hơn 60 tỷ đồng để thực hiện đợt chi trả cổ tức lần này.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) thông báo, ngày 28/12 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 2/2023 với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 28/2/2024. Với 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ chi 1.045 tỷ đồng tạm ứng cho đợt 2 trả cổ tức sắp tới.