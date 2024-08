Thế Giới Di Động đóng cửa hơn 150 cửa hàng trong quý 2: Hơn 1.000 nhân viên tiếp tục rời công ty, tổng nhân sự lần đầu tiên xuống dưới 60.000 kể từ 2019

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024. Báo cáo cho biết tại thời điểm 30/6/2024, Thế Giới Di Động có 59.478 nhân viên, giảm 1.083 người so với tháng 3/2024, giảm 5.936 người nếu so với cuối năm 2023 và giảm 20.753 người so với mức đỉnh hồi tháng 9/2022.

Theo quan sát, đây là quý thứ 3 liên tiếp Thế Giới Di Động cắt giảm nhân sự, và số lượng nhân sự đã xuống sát hồi 2019.

Quý 2 vừa qua là quý Thế Giới Di Động bất ngờ đóng tới hơn 150 cửa hàng. Cụ thể, chuỗi điện thoại Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) giảm 25 cửa hàng, xuống còn 1.046 cửa hàng.

Chuỗi điện máy Điện Máy Xanh (bao gồm Điện Máy Xanh Supermini) giảm 92 cửa hàng, xuống còn 2.093 cửa hàng. Trong đó riêng tháng 6 giảm 87 cửa hàng, lớn nhất lịch sử.

Chuỗi nhà thuốc An Khang giảm 45 cửa hàng, còn lại 481 cửa hàng.

Tuy giảm nhân sự, giảm số lượng cửa hàng nhưng kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động lại gần như không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do công ty đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng không đạt hiệu quả.

Nhờ đó, doanh thu quý 2 đạt 34.134 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.172 tỷ đồng, cao gấp 67 lần cùng kỳ.

Hồi tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp mặt nhà đầu tư, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động lý giải về việc giảm nhân sự của công ty: "Giảm số lượng nhân viên mà các bạn thấy là nỗ lực 'giảm lượng tăng chất'. Đối với nhân viên, chúng tôi cho thực thi nỗ lực hướng đến performance. Sự sụt giảm nhân viên cơ bản đến từ sụt giảm khá tự nhiên."