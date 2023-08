The Equalizer 3 trở lại với chuyến hành trình cuối cùng đầy ác liệt của Denzel Washington

Sau thành công vang dội của hai phần trước đó, The Equalizer 3 (Tựa Việt: Thiện Ác Đối Đầu 3) sẽ đánh dấu cuộc chiến cuối cùng đầy ác liệt và cảm xúc của cựu đặc vụ Robert McCall (Denzel Washington). Lần này, ông phải đối đầu với một tổ chức tội phạm Ý hùng mạnh và vô cùng tàn bạo.

The Equalizer 3 khởi chiếu ngày 01.09 tại các rạp trên toàn quốc

Sự khác biệt của The Equalizer

The Equalizer (2014) được làm lại từ loạt phim truyền hình ăn khách cùng tên của Mỹ vào thập niên 1980. Tác phẩm xoay quanh Robert McCall - một cựu đặc vụ thiện chiến đã giải nghệ và sống cuộc đời bình dị tại Boston (Mỹ). Thế nhưng, một biến cố khiến ông buộc phải "tái xuất giang hồ". Từ đây, Robert sử dụng những kỹ năng chiến đấu thượng thừa của mình để âm thầm bảo vệ những người dân vô tội.

The Equalizer khai thác sâu tâm lý của Robert McCall

Thoạt nhìn, The Equalizer có mô-típ khá tương đồng với nhiều phim hành động khác hay thậm chí là John Wick khi đều xoay quanh một kẻ đã giải nghệ buộc phải tái xuất. Song, nếu hành trình của John Wick hoàn toàn là trả thù thì Robert McCall lại chiến đấu để bảo vệ những kẻ yếu thế trong xã hội. Sau hàng chục năm phục vụ trong tình báo, ông nhận ra mình chưa từng quan tâm đến cuộc sống thật sự của người dân.

Robert luôn đứng giữa lằn ranh thiện và ác. Ông luôn cho kẻ thù cơ hội đầu hàng và chỉ dùng đến bạo lực khi không còn cách nào khác. Các phần phim The Equalizer luôn đào sâu nội tâm của Robert khi người cựu đặc vụ luôn phải đối mặt với quá khứ, cũng như tìm cách quan tâm, bảo vệ sự yên bình nhỏ nhặt nhất của những người xung quanh.

Loạt phim ghi điểm bởi yếu tố hành động thực tế và bạo lực

Yếu tố hành động cũng là một điểm tạo ra sự khác biệt cho The Equalizer. Phim chọn phong cách tàn bạo, máu me với những pha kết liễu rùng rợn. Song, chúng lại vô cùng chân thật và được Robert McCall tính toán kỹ lưỡng đến từng giây trước khi hành động. Phần nội dung phim luôn là những cuộc đấu trí kịch tính của ông và tổ chức tội phạm hùng mạnh cũng như chiêu đãi khán giả nhiều cảnh chiến đấu theo kiểu "săn" từng kẻ thù vô cùng căng thẳng.

Thành công vang dội của loạt phim

Ban đầu, Russell Crowe là người có ý tưởng đưa The Equalizer lên màn ảnh rộng với Paul Haggis làm đạo diễn. Tuy nhiên, Denzel Washington mới là người được chọn đóng vai chính là tái hợp với Antoine Fuqua sau 13 năm kể từ Training Day (2001) - bộ phim từng mang về cho Denzel giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Do đó mà The Equalizer đã thành công vang dội cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.

The Equalizer nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình

Phim nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả. Aaron Peterson từ The Hollywood Outsider viết: "Trong suốt 30 năm sự nghiệp, Denzel Washington chưa bao giờ làm phần hậu truyện nào. Robert McCall là nhân vật xứng đáng để ông thực hiện điều này". Kenneth Turan của Los Angeles Times nhận xét: "Một bộ phim giật gân căng thẳng với nhiều thứ đáng suy ngẫm hơn những tác phẩm khác thuộc thể loại hành động".

The Equalizer thu về hơn 192 triệu USD so với kinh phí chỉ 55 triệu USD. 4 năm sau, The Equalizer 2 ra mắt và cũng đạt doanh thu hơn 190 triệu USD trên toàn thế giới. Phim được nhiều người hâm mộ yêu thích và đánh giá là phần hậu truyện chất lượng của The Equalizer khi đào sâu tâm lý và những mất mát của Robert McCall sau thời gian dài cống hiến cho đất nước.

Hai phần phim đều đạt doanh thu cao trên toàn thế giới

Denzel Washington tái xuất với hành trình cuối cùng của Robert McCall

Sau gần 10 năm tung hoành màn ảnh rộng, hành trình của Robert McCall sẽ đi đến hồi kết với The Equalizer 3. Lần này, ông chuyển đến sinh sống ở miền Nam nước Ý. Theo thời gian, Robert dần cảm thấy sự bình yên và thân thuộc bởi tình cảm lẫn sự hiếu khách của người dân nơi đây. Thế nhưng, một tổ chức mafia lại muốn khủng bố khu vực này khiến ông một lần nữa phải nhúng máu.

The Equalizer 3 sẽ là cái kết khốc liệt và đầy cảm xúc cho thương hiệu

Đạo diễn Antoine Fuqua tiết lộ đây sẽ là cuộc chiến tàn khốc nhất của nhân vật. Anh nói: "Các cảnh quay hành động đều mang tính cá nhân. Tất cả chúng đều từng xuất hiện trong các phần Equalizer trước nhưng tác phẩm lần này thực sự nói về McCall nhiều hơn. Nó giống như kiệt tác cuối cùng của ông ấy và ông ấy rất tàn bạo. Thông thường, ông ấy giải cứu cứu người khác, nhưng lần này, có những người thực sự giải cứu ông ấy theo một cách nào đó".

Với kẻ thù là một tổ chức mafia Ý máu lạnh, cuộc chiến cuối cùng của Robert McCall hứa hẹn sẽ máu lửa và khốc liệt hơn các phần trước. Đồng thời, phim cũng sẽ là cái kết đầy cảm xúc cho một cựu đặc vụ đã bền bỉ chiến đấu bảo vệ người dân vô tội suốt nhiều năm nhưng chưa thể tìm được bình yên trong tâm hồn mình.

The Equalizer 3 (Tựa Việt: Thiện Ác Đối Đầu 3) khởi chiếu ngày 01.09 tại các rạp trên toàn quốc.