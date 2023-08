The Dragon Chamber & The Triệu Institute: Màn song hợp ẩm thực Sing - Việt đỉnh cao tại ''Taste Obsession: Singapore''

Nét đẹp ẩm thực Sing - Việt

"Quốc đảo" Singapore xinh đẹp là điểm đến yêu thích của nhiều tín đồ du lịch bởi phong cảnh đẹp và đặc biệt là nền văn hóa ẩm thực đặc sắc. Ẩm thực Singapore "được lòng" du khách gần xa, đặc biệt là thực khách Việt Nam, nhờ vào sự phong phú đa dạng trong cách chế biến được thừa hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam vào năm 2023, Tổng cục Du lịch Singapore (STB) đã tổ chức chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" nhằm quảng bá nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Singapore đến với du khách Việt.

Chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" mang đến những màn kết hợp ẩm thực ấn tượng và độc đáo được tạo ra bởi các đầu bếp tài năng của Singapore và Việt Nam. "Taste Obsession: Singapore" là một cơ hội đặc biệt cho các thực khách Việt yêu mến những món ăn địa phương từ quốc đảo sư tử. Đến với sự kiện, thực khách sẽ có cơ hội trải nghiệm hương vị ẩm thực đặc trưng từ nước bạn và cả những món ăn đặc biệt lần đầu tiên được tạo ra bởi những đầu bếp tài ba của hai đất nước.

Màn "giao thoa" giữa ẩm thực đương đại và hiện đại

Tiếp nối sau chuyến phiêu lưu ẩm thực đáng nhớ giữa KEK & Mùa Craft, từ ngày 8/8 đến ngày 10/8 sẽ là màn chào sân tiếp theo giữa nhà hàng The Dragon Chamber từ Singapore và The Triệu Institute từ Việt Nam.

Xuất phát từ mong muốn mang hơi thở cổ điển vào ẩm thực hiện đại, The Dragon Chamber cùng The Triệu Institute đã bắt tay làm nên thực đơn À la carte độc quyền gồm 19 món ăn và đồ uống được chế biến công phu tỉ mỉ.

Là một nhà hàng có phong cách ẩn mình độc nhất vô nhị, The Dragon Chamber phục vụ các món ăn Trung Hoa lâu đời và độc lạ, kích thích vị giác và mang đến cho thực khách những trải nghiệm ăn uống khó quên với phong cách chế biến độc đáo, biến tấu một cách sáng tạo nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon của nguyên vật liệu truyền thống. Như món "Bak Kut Teh hầm khô" với sườn heo ninh chậm trong nước dùng thảo mộc, tạo nên phiên bản Bak Kut Teh khô đặc biệt mang hương vị đậm đà và độc đáo hơn vị súp truyền thống. Hay món "Chả giò nhân burger phô mai" lấy cảm hứng từ món burger phô mai nổi tiếng của Mỹ nhưng lại được gói trong vỏ chả giò giòn rụm thường thấy ở các món ăn châu Á, tạo cảm giác mới mẻ mà vẫn giữ được hương vị đậm đà.

Bak Kut Teh hầm khô chế biến theo phong cách riêng của The Dragon Chamber

Tương tự The Dragon Chamber, The Triệu Institute mang đến sự biến tấu theo phong cách đương đại cho ẩm thực Việt Nam, kết hợp cùng hương vị của các loại cocktail thủ công được pha chế riêng biệt. Món "Bạch tuộc nướng với hạt sen nghiền nhuyễn" là sự kết hợp mới mẻ giữa vị ngọt thanh của bạch tuột cùng chút cay nhẹ từ sốt ớt, hòa quyện với vị béo bùi của hạt sen. Hay món cánh gà chiên giòn tẩm gia vị Sapa được "thăng hạng" nhờ vị hun khói đặc trưng của gia vị Sapa. Các nguyên liệu và gia vị truyền thống của Việt Nam được The Triệu Institute khoác lên chiếc áo mới bằng công thức chế biến sáng tạo, đem đến hương vị mới lạ cho các món ăn tưởng chừng rất đơn giản.

Bạch tuộc nướng ăn kèm với hạt sen nghiền nhuyễn - sự kết hợp độc đáo do đầu bếp của The Triệu Institute thực hiện

Ngoài những món ăn đặc trưng mang đậm phong cách riêng của mỗi nhà hàng, thực khách còn được thưởng thức hương vị mới lạ từ các món ăn hội tụ tinh hoa ẩm thực Sing - Việt do hai nhà hàng cùng chế biến. The Dragon Chamber và The Triệu Institute sẽ đem đến cho thực khách 3 món ăn độc đáo có một không hai giữa hai nền văn hóa ẩm thực đặc sắc gồm "Gà Kou Shui sốt Tứ xuyên", "Tôm sốt cay và màn thầu", và "Heo quay Quảng Đông và salad mận Hà Nội".

Sự đồng điệu trong việc kết hợp phong cách ẩm thực truyền thống và hiện đại chính là yếu tố khiến cho các món ăn do The Dragon Chamber và The Triệu Institute cùng tạo ra trở thành điểm nhấn đáng mong chờ trong sự kiện lần này.

"Gà Kou Shui sốt Tứ Xuyên" mang đậm phong cách ẩm thực Trung Hoa xưa với vị nồng đặc trưng của sốt Tứ Xuyên, giấm đen và dầu ớt tạo nên vị cay tê lưỡi, phù hợp cho những người yêu thích đồ ăn Tứ Xuyên. "Tôm sông sốt cay và màn thầu" được các đầu bếp chế biến từ tôm sông tươi của Việt Nam kết hợp với vị sốt cay lấy cảm hứng từ món cua sốt ớt nổi tiếng của Singapore. Bánh bao màn thầu chính là món đi kèm phù hợp để thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn phần nước sốt đặc biệt này. Cuối cùng, món "Heo quay Quảng Đông và salad mận Hà Nội" là một màn kết hợp mới mẻ và đầy bất ngờ. Hòa vị cùng thịt heo quay truyền thống đậm đà là vị chua ngọt thanh mát của mận Hà Nội và các loại rau thơm Việt Nam.

Tất cả các món ăn trên hội tụ đầy đủ những hương vị tinh túy của hai nền văn hóa ẩm thực Sing - Việt, đem đến cho thực khách trải nghiệm khó quên. Chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" của STB không chỉ mang văn hóa ẩm thực Singapore đến gần với thực khách Việt hơn, mà còn khuyến khích khách du lịch đến với Singapore để trực tiếp trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của nước này.

Từ ngày 08/08 đến ngày 10/8, thực khách có thể đến thưởng thức các món ăn độc đáo của hai nhà hàng The Dragon Chamber và The Triệu Institute tại địa chỉ số 10 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Ngoài ra, từ ngày 9/8 đến 31/8 cũng sẽ diễn ra màn kết hợp cuối cùng giữa hai nhà hàng chuyên về các món ngọt là Chin Me Chin (Singapore) và Ivoire (Việt Nam). Đây là các hoạt động thưởng vị ẩm thực không nên bỏ lỡ dành cho các thực khách Việt yêu mến nền ẩm thực tại "quốc đảo" Singapore.