The Art-ffection by LG: Một triển lãm, triệu điểm chạm yêu thương

Bạn có nhớ chiếc tivi của gia đình mình từng phát chương trình Bông Hoa Nhỏ những năm một-chín-hồi-đó trông như thế nào không?

Bạn có bồi hồi khi ai đó nhắc về "dế yêu" - chiếc điện thoại nắp gập huyền thoại từng làm mưa làm gió với hội 8X, 9X không?

Chắc chắn không ít người dõng dạc trả lời "CÓ!" cho những câu hỏi này. Nhưng có lẽ chưa nhiều người biết tất cả ký ức hạnh phúc này đang được trưng bày tại triển lãm The Art-ffection by LG.

Triển lãm The Art-ffection by LG

Không chỉ có TV ăng-ten hay điện thoại gập mà chặng đường 30 năm LG đồng hành cùng người Việt cũng được tái hiện. Nhiều ký ức công nghệ tưởng chừng đã ngủ yên, nay được LG "đánh thức" bằng ánh sáng, chuyển động và cảm xúc. Và không dừng lại ở đó, xuyên suốt triển lãm là hình ảnh những dấu chấm, tượng trưng cho điểm chạm giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa công nghệ với cảm xúc, giữa mỗi người với chính bản thân mình.

Khu vực đầu tiên của triển lãm là Chạm Mở. Tại đây, bố cục "nhà Việt Nam sản xuất theo lô" với tivi ăng-ten, nền nhà gạch bông, gạch bông gió,... được tái hiện lại. Theo thời gian, căn nhà có thêm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt - là những món đồ giúp hướng đến "Life’s Good" - cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng.

Một chi tiết đủ wow ở khu vực Chạm Mở là khi đứng đúng vị trí đã được đánh dấu, không gian căn nhà được gói gọn trong một dấu chấm đỏ như mô tả về một mái ấm trọn vẹn và viên mãn.

Hẳn nhiều người sẽ bồi hồi nhớ về tuổi thơ khi nhìn thấy căn nhà này

Tiếp theo là khu vực Thấu Cảm đưa người xem đến với những không gian mô phỏng thế giới đương đại, với những điểm chạm vào để mở ra. Nếu như "Xứ sở băng" có các đại diện tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng thì "Vương quốc bóng nước" kết hợp nhiều dòng máy giặt với hệ thống bóng tròn lấy cảm hứng từ bong bóng xà phòng, đem lại cảm giác vừa gần gũi vừa hiện đại lại nghệ thuật.

Vẫn thuộc Thấu Cảm nhưng "Vũ trụ AI" lại gợi mở một ấn tượng khác nhờ cách sắp xếp TV OLED, máy lọc không khí, điều hòa được gắn kết bằng các điểm chạm là hình cầu, hình tròn. Ai mà ngờ được giặt quần áo hay xem tivi cũng có thể đem đến nhiều hình ảnh thú vị này?

Xứ sở băng

Vương quốc bóng nước

Vũ trụ AI

Có thể thấy tại Thấu Cảm, mỗi không gian là một lát cắt sống động, mỗi món đồ có một công năng khác nhau. Nhưng cũng chính sự khác biệt này lại càng tô đậm điểm chung là hiện diện tinh tế của LG trong mọi khía cạnh đời sống, là cách chăm sóc khách hàng bằng sự thấu cảm, là biến công nghệ thành người bạn đồng hành và gắn bó sâu sắc với khách hàng.

Lan Tỏa là điểm kết thúc của chuyến phiêu lưu cảm xúc và trải nghiệm tại The Art-ffection. Đến không gian này, khách tham quan như bước vào thế giới màu sắc diệu kỳ, mỗi bước chân tạo nên một điểm sáng lan rộng, cách mà LG đồng hành, kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cuộc sống.

Các tín đồ công nghệ hẳn sẽ nhanh chóng nhận ra không gian Lan Tỏa là hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, mô phỏng công nghệ OLED tiên phong của LG. Còn với hội mê check-in, sự blink blink này chính là nơi "tuyệt đối sống ảo", cỡ nào cũng phải ráng tạo nội dung với vài con ảnh hoặc clip xịn đét.

Khu vực Lan Tỏa

Khách tham quan, đặc biệt là người trẻ dành nhiều sự quan tâm cho triển lãm

Các bạn nhỏ cũng rất thích thú tham quan và trải nghiệm

Triển lãm The Art-ffection by LG không chỉ tái hiện chặng đường 30 năm của LG tại Việt Nam mà còn là hành trình của chính mỗi chúng ta, qua ba thập kỷ sống cùng công nghệ, thay đổi cùng thời đại và tiếp tục phát triển trong tương lai. Nhanh chóng đến trải nghiệm tại The Art-ffection by LG ngay cuối tuần này vì triển lãm sẽ dừng lại vào ngày 3/8 tới đây!