“Thầy trò” SOOBIN & UPRIZE cùng đổ bộ đại nhạc hội quy mô 25.000 khán giả

Đại nhạc hội OSUNFEST 2026 chính thức công bố 5 nghệ sĩ đầu tiên gồm SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE - những nghệ sĩ đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, đem đến nguồn năng lượng mới mẻ cho đại nhạc hội.

"Tân binh" UPRIZE sẽ đứng chung sân khấu với SOOBIN tại sân khẩu 25.000 khán giả

"Tân binh khủng long" UPRIZE mang đến tinh thần trẻ trung cùng năng lượng bùng nổ của thế hệ nghệ sĩ mới, trong khi Phùng Khánh Linh tạo dấu ấn với màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Chi Pu là cái tên được kỳ vọng mang đến một màn trình diễn với phong cách hiện đại, mới mẻ và giàu tính nghệ thuật. HIEUTHUHAI đại diện cho dòng chảy rap/hip-hop đương đại đang được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Và cuối cùng "all-rounder" SOOBIN với kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu cùng khả năng biến hóa trong nhiều thể loại, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của đêm diễn.

OSUNFEST 2026 sẽ là sân khấu trình diễn đầu tiên những ca khúc trong album mới của HIEUTHUHAI?

Sự kết hợp này không chỉ tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc mà còn mở ra khả năng kết nối và tương tác thú vị giữa các nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Từ concept, ứng dụng công nghệ đến line-up nghệ sĩ hàng đầu, OSUNFEST 2026 đang được định hình như một sự kiện âm nhạc thế hệ mới, nơi trải nghiệm của khán giả là trọng tâm.

Chi Pu và dàn line-up khủng khiến khán giả hào hứng đón chờ OSUNFEST 2026

Bên cạnh dàn nghệ sĩ, công nghệ trình diễn cũng là yếu tố được kỳ vọng tạo nên sức hút cho chương trình. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của OSUNFEST 2026 là hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều kết hợp bàn nâng linh hoạt, cho phép biến đổi không gian biểu diễn theo từng tiết mục. Công nghệ ánh sáng và laser hiện đại cũng được khai thác như một phần của ngôn ngữ trình diễn, góp phần dẫn dắt cảm xúc và tạo nên trải nghiệm giải trí liền mạch, giàu chiều sâu.

Không dừng lại ở một concert đơn thuần, OSUNFEST 2026 được kiến tạo như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi âm nhạc trở thành điểm chạm để mỗi khán giả tìm thấy "bình minh" của riêng mình. Toàn bộ chương trình được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm "Meet - Feel - Be", tương ứng với ba cung bậc: kết nối với chính mình, sống trọn cảm xúc và trở thành phiên bản rực rỡ theo cách rất riêng.

Dẫn dắt mạch cảm xúc ấy là linh vật O-Sun của OCB, đóng vai trò như một "nguồn năng lượng trung tâm" , đưa người xem đi qua từng điểm chạm cảm xúc và kết nối các phần trình diễn thành một dòng chảy liền mạch, qua đó mở ra những khoảnh khắc thăng hoa, nơi trải nghiệm biểu diễn và cảm xúc của khán giả yêu nhạc được cộng hưởng trọn vẹn.

Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực nâng tầm một sự kiện âm nhạc từ trải nghiệm giải trí đơn thuần trở thành một hành trình cảm xúc có chiều sâu, nơi âm nhạc, công nghệ và những câu chuyện cùng hội tụ để tạo nên sức hút riêng biệt.

Cùng chờ đợi những cái tên tiếp theo sẽ góp mặt tại OSUNFEST 2026

OSUNFEST 2026 diễn ra vào ngày 06/6/2026 tại Vạn Phúc City (TP.HCM), với quy mô khoảng 25.000 khán giả. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều nghệ sĩ khách mời, hoàn thiện dàn line-up và gia tăng sức hút mạnh mẽ với công chúng yêu nhạc.