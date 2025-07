Thấy học sinh gào thét về "Skibidi Toilet" hàng ngày, cô giáo bất lực đến nỗi phải tổ chức buổi họp lớp để đặt lại trật tự lớp học!

Skibidi Toilet không còn là chuyện vui trên mạng nữa, nó đã chính thức "đổ bộ" vào trường học, vào bài kiểm tra, vào cả giờ sinh hoạt lớp. Và mới đây, một cô giáo trên TikTok đã bất lực với các thuật ngữ đến từ vũ trụ bồn cầu đang khiến Gen Alpha phát cuồng.

Cụ thể, trên kênh TikTok @slidesai, một giáo viên đã phải đặt "lệnh giới nghiêm" cho học sinh về việc sử dụng các thuật ngữ trong vũ trụ Skibidi Toilet. Mở đầu buổi thuyết trình, cô xuất hiện với vẻ mặt bất lực pha lẫn bất ngờ, khiến ai xem cũng bật cười. Nhiều cư dân mạng đoán rằng, có lẽ học sinh trong lớp đã dùng quá nhiều từ lóng của Gen Alpha đến mức cô không thể hiểu nổi đang nói gì. Bị "tấn công ngôn ngữ" suốt thời gian dài, cô giáo đành phải tổ chức một buổi nói chuyện nghiêm túc để đặt lại trật tự, kéo lớp học về đúng quỹ đạo.

Giáo viên bất lực khi học sinh gào thét về Skibidi Toilet quá nhiều

Theo đó, thời gian mà học sinh có thể "yell" (hò hét) - theo cách nói của giáo viên, là "between the hours of 12 AM - 9:15 AM" (tạm dịch: trong khoảng 12 giờ trưa hôm nay đến 9 giờ sáng hôm sau - PV) và "4:00 PM - 11:59 AM" (tạm dịch: từ 4 giờ chiều hôm nay đến 11:59 sáng hôm sau - PV).

Nhìn lướt qua thì có thể thấy thời gian được hò hét về Skibidi Toilet khá... xông xênh. Nhưng những khoảng thời gian cô giáo liệt kê là lúc học sinh ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc học sinh không được nói về "cuộc chiến bồn cầu" ở trường học.

Kết thúc buổi thuyết trình về giờ giới nghiêm, cô giáo đưa ra một câu hỏi với khuôn mặt đầy bất lực "What is skibidi toilet" (tạm dịch: Ủa rồi skibidi toilet là cái gì vậy các em? - PV).

Cô giáo đặt giờ giới nghiêm về khoảng thời gian học sinh có thể tự do hò hét về Skibidi Toilet.

Dù tiếp xúc nhiều nhưng chính cô cũng không hiểu Skibidi Toilet là cái gì.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bật cười vì cô giáo vừa nghiêm mà vẫn đáng yêu, cho thấy nỗ lực hiểu học trò theo cách riêng. Một số ý kiến khác lại lo lắng khi nội dung như Skibidi Toilet xuất hiện quá nhiều trong lớp học, làm xáo trộn không khí học tập. Dù ủng hộ hay phản đối, ai cũng phải thừa nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa mạng tới thế hệ Gen Alpha.

Một số bình luận của dân tình:

- Lớp mình có bạn còn ghi "Skibidi Toilet is watching you" vào bài văn. Cô đọc xong đứng hình 5 phút rồi gọi phụ huynh.

- Mình dạy cấp 1 mà sáng nào cũng nghe học sinh hét "Skibidi dop dop yes yes" ngoài hành lang.

- Con mình về nhà hỏi "Mẹ ơi, Camera Head có thật không?" Mình chết đứng, tưởng camera an ninh gì, ai ngờ nói đến cái phim bồn cầu.

- Lớp tui có đứa vẽ Giga Chad với Skibidi Toilet trong vở sinh học. Cô tưởng quái vật ngoài hành tinh.

- Dạy văn lớp 6, học sinh ví nhân vật chính là "đỉnh như Giga Chad", mình phải tra Google giữa giờ mới hiểu.

- Thằng cháu mình 7 tuổi, viết nhật ký kể chuyện Skibidi Toilet xâm chiếm thế giới, còn chia vai cho từng bạn. Nghĩ mà buồn cười không dám cản.

Bạn từng rơi vào tình cảnh không hiểu Gen Alpha nói gì chưa?

Skibidi Toilet kỳ dị là vậy nhưng được các bạn Gen Alpha yêu thích.